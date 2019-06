Første røgfri stævne

Vallensbæk Cup var røgfri i år.

SPORT. I weekenden 15.-16. juni afholdt Vallensbæk IF deres årlige fodboldturnering Vallensbæk CUP 2019, og stævnet var røgfrit som det første i Vallensbæk Kommune

Af Jesper Ernst Henriksen

Stævnet er for de cirka 6-12-årige børn, og hele 245 hold var tilmeldt fra hele Sjælland, ledsaget af forældre, bedsteforældre, søskende og venner. I alt var knap fire tusind mennesker forbi stævnet i løbet af weekenden. Her blev tilskuerne mødt med bannere med venlig henstilling til ikke at ryge langs banerne, og hvor det var synligt for børnene. Særlige rygeområder var placeret i god afstand af stævnepladsen.

Publikum tog rigtig godt imod initiativet. Mange erstattede cigaretten med en lakridspibe, og børnene kunne nyde deres fodboldspil og leg uden røg.

– Vi er stolte over at være det første røgfri idrætsstævne i Vallensbæk. Kommunen vil være tobaksfri og har en vision om en røgfri generation i 2030. Det vil vi naturligvis gerne støtte, siger ansvarlig for Vallensbæk Cup, Peter Rass.