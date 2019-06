Første spadestik til Letbanen blev taget i Glostrup

Sådan kommer Kontrol- og Vedligeholdelsescenteret i Glostrup til at se ud. Foto: Grafik: Hovedstadens Letbane

GLOSTRUP. Letbanen bliver 28 kilometer lang og kommer til at gå gennem otte kommuner, men Glostrup bliver helt central, her kommer banens kontrol- og vedligeholdelsescenter nemlig til at ligge

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag blev første spadestik til Hovedstadens Letbane taget i det aller nordligste Glostrup. På dette 45.000 kvadratmeter store areal mellem Harrestrup Å, Ballerup Boulevard og Nordre Ringvej kommer letbanens hovedkontor nemlig til at ligge. Det hedder på dansk Kontrol- og Vedligeholdelsescenter, men bliver forkortet fra engelsk med bogstaverne CMC – Control and Maintenance Center. Placeringen er god af flere årsager. Der var her et ledigt areal, som var sprunget i skov, det ligger nogenlunde midt på strækningen og der kommer til at ligge en station tæt på, så medarbejderne selv kan tage letbanen på arbejde.

Når letbanen kører, vil omkring 250 medarbejdere have deres faste arbejdsplads her. Det er her, letbanetogførerne og kontrollører møder på arbejde, inden de kører ud med togene. Det er også her, de fleste tog skal opbevares om natten. Det er her, de skal vedligeholdes og rengøres. Det er her, letbanens administration kommer til at sidde. Selve bygningen bliver 7.000 kvadratmeter stor og derudover vil der blive bygget en 400 kvadratmeter stor vaskehal.

Glade værter

Det er CMC, der vil stå færdigt som noget af det første på letbane. Selve bygningen er færdig allerede i 2021. Derefter bliver der lagt spor i området, så de 29 letbanetog kan blive testkørt, efterhånden som de bliver leveret.

Da Glostrups borgmester, John Engelhardt, var med til at tage det første spadestik, sagde han, at de i Glostrup er glade for at være værter for CMC.

– Vi er meget glade for, at kontrolcenteret kommer til at ligge her. Kontrolcentret bliver det første synlige område på letbanen. Indtil videre har det mest stået på nedrivning, omlægning af ledninger og rør under jorden, så det bliver spændende, når der kommer noget op på et tidspunkt, sagde han.

Trafikale udfordringer

Frem til letbanens indvielse i 2025 vil især billister langs Ring 3 opleve en del trafikale ændringer. For eksempel vil krydset mellem Ring 3 og Hovedvejen i Glostrup over de kommende måneder være under ombygning, hvor der i perioder vil være venstresving forbudt.

– Vi kommer ikke udenom lidt trafikalt trælse år, men jeg er sikker på, at vi ved fælles hjælp og tydelig kommunikation nok skal klare udfordringerne, siger John Engelhardt.

Jakob Thomasen, bestyrelsesformanden for Hovedstadens Letbane, lovede at gøre det så smertefrit som muligt.

– Det er en opgave med 28 kilometer vejarbejde, som hele tiden kommer til at flytte sig på en stærk trafikeret vej. Jeg vil gerne love, at vi vil gøre os rigtig umage for at gennemføre projektet så smertefrit som muligt, sagde han.

Sammenhængskraft

Ved det første spadestik talte politikerne meget om, hvor stor en betydning letbanen får for hele området.

– Vi i Glostrup ser letbanen som en vigtig dynamo for udviklingen af vores kommune. Et beboelses- og erhvervsområde skyder op her omkring, og det var næppe sket, hvis ikke letbaneprojektet var sat på skinner. Glostrup er en udbredt pendlerkommune. Rigtig mange mennesker kører til eller fra arbejde hver dag i Glostrup og endnu flere via Glostrup. Det samme gælder for en lang række andre kommuner, som letbanen kører igennem, sagde John Engelhardt.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen ser også frem til letbanen.

– I morgen er det seks år siden vi underskrev principaftalen om at bygge en letbane langs Ring 3. Det har været seks lange og turbulente år, vi har været igennem. Med sammenhold og vilje kan vi nu stikke spaderne i jorden. Jeg er helt sikker på, at letbanen er den rigtige løsning på at binde hovedstadsregionen bedre sammen. Letbanen vil forbinde nord og syd, S-tog og busser, skabe nye muligheder for alle borgere i regionen. Helt konkret vil det blive lettere at være borger i regionen. Det vil gøre, at unge vil få lettere vej til uddannelse og nye områder vil blive bedre at bo og drive virksomhed i. Letbanen vil skabe bedre adgang til Glostrup og Herlev Hospital. Man kan komme hurtigt frem uden at skulle bekymre sig om parkering. Den vil være et attraktivt alternativ til trængsel på de omkringliggende veje, sagde hun.