Første spadestik til ny daginstitution

Det var ikke første gang, borgmester Henrik Rasmussen sad i førerhuset på en rendegraver.

VALLENSBÆK. Tirsdag blev der officielt taget hul på byggeriet af den nye daginstitution i Vallensbæk. Institutionen skal erstatte Birkely, der blev vandskadet

Af Jesper Ernst Henriksen

– Se, en gravko, udbrød et barn, da der skulle tages første spadestik til den nye daginstitution i Vallensbæk Nord.

Spaden var nemlig udskiftet med en gravko – eller en rendegraver, som en af håndværkerne tålmodigt fortalte, at det hedder.

Både børn, forældre, medarbejdere og håndværkere var kommet for at overvære den officielle start på byggeriet og se borgmesteren tage det første spadestik.

Med en fortid som byggeleder er borgmester Henrik Rasmussen ikke helt uvant med at begå sig på en byggeplads, så han fik hurtigt gravet det første hul til byggeriet, inden han udbragte et trefoldigt hurra for den kommende daginstitution.

Når den nye institution står færdig i begyndelsen af 2020, vil den få plads til 70 børn – 19 vuggestuebørn, 45 børnehavebørn og yderligere seks børn med særlige behov.

Indtil da holder børn og personale fra Birkely til i juniorklubben ”Byggeren”, der ligger lige ved siden af. Så de kan nemt holde øje med både gravkøer og rendegravere.