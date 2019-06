Glostrup Festival tilføjer Mads Langer og MellemFingaMuzik

Mads Langer spiller på årets Glostrup Festival. Foto: PR-foto.

GLOSTRUP. Stjernestøvet vælter ned over Glostrup Festival 2019. Festivalen kan nu tilføje to scoop til den allerede velspækkede liste af populære artister, der optræder 30. og 31. august. Hitmager Mads Langer med band optræder om lørdagen og rapgruppen MellemFingaMuzik spiller om fredagen

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag på Glostrup Festival er traditionen tro den brede, glade folkefest for hele familien. I år er Glostrup Festival særlig stolt over at kunne præsentere Mads Langer med band.

Mads Langer er manden bag internationale hits som You’re Not Alone, Elephant og Tunnel Vision. Han har udgivet fem album, spillet over 400 koncerter i ind- og udland de seneste fem år og har vundet otte Gaffa Awards, en DMA, en Carl Prisen og en Zulu Award. Listen er lang over bedrifter for den danske, anerkendte kunstner. Netop nu går Langer særligt efter en international karriere med sit sjette album. Foreløbigt er singlen Me Without You udgivet fra albummet, men mon ikke vi får mere at høre til det nye album, når Mads Langer med band spiller på Store Scene lørdag 31. august kl. 19.

MellemFingaMuzik

Fredag 30. august står der ung musik på programmet på Glostrup Festival 2019. Glostrup Ungdomsråd har arrangeret musikprogrammet med masser af unge stjerner.

Hovednavnet denne aften er rapgruppen MellemFingaMuzik, som består af rapperne Stepz og Branco. Gruppen har allerede markeret sig live – bl.a. med 2 eksklusive optrædener på Spot Festival i Aarhus og Roskilde Festival, hvor de sammen med Gilli og Højer Øye satte publikumsrekorden på Apollo Scenen. Derudover har de gjort sig bemærket på et par prominente udgivelser sammen med Gilli og S!vas. Branco er lige nu plade-aktuel med udgivelsen Ingen Introduktion. Glostrup Festival og Glostrup Ungdomsråd glæder sig til at præsentere MellemFingaMuzik fredag 30. august.