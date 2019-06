Glostrup skal have ny kommunaldirektør

Morten Winges (yderst til højre) arbejde består blandt andet i at huske saksen, når borgmesteren skal klippe den røde snor. Foto: Line Riis

GLOSTRUP. 1. august skifter Glostrups kommunaldirektør, Morten Winge, Glostrup ud med Tårnby, når han tiltræder stillingen som kommunaldirektør dér

Af Jesper Ernst Henriksen

Morten Winge har været kommunaldirektør i Glostrup Kommune siden 1. juni 2012, og har dermed skrevet sig ind i en række af blot seks kommunaldirektører i kommunen siden 1919. Han har nået at tjene under tre kommunalbestyrelser, mens borgmesteren i hele perioden har heddet John Engelhardt (V). John Engelhardt giver Morten Winge følgende ord med på vejen:

– Vi har været meget glade for at have Morten som kommunaldirektør. Han har taget rollen på sig, og vi har altid kunnet regne med en både 100 pct. dedikeret og kompetent indsats fra Mortens side. Det er lidt trist for Glostrup at skulle sige farvel til Morten, men samtidig må vi erkende, at det nu om dage er helt forventeligt, at der skiftes ud på topposterne ind imellem.

Morten Winge udtaler:

– Jeg har været utroligt glad for Glostrup, og jeg synes, vi som organisation er nået langt ved at trække på samme hammel og være ambitiøse og seriøse”. Han fortsætter: ”Jeg har følt mig begunstiget af at arbejde for en dygtig politisk ledelse, og jeg har haft nogle meget dygtige ledere og medarbejdere til at arbejde sammen med mig. Indimellem har det også været svært, bl.a. når vi har skullet spare, men jeg føler, at jeg afleverer en organisation i god form til den efterfølger, kommunalbestyrelsen nu skal finde.