Historien om en omstridt skole

GLOSTRUP. Glostrup Skole blev skabt under stor tumult i 2012. I januar i år stod det klart, at skolen har store udfordringer

Af Jesper Ernst Henriksen

Historien om Glostrup Skole starter i 2011. Ind til da har Glostrup haft fire selvstændige skoler. I efteråret 2011 foreslår et snævert borgerligt flertal i kommunalbestyrelsen at samle de fire skoler til en skole, med indskoling og mellemtrin på de tidligere Nordvang, Skovvang og Søndervang og udskoling (7. til 9. klasse) på Vestervang. Forslaget møder massiv modstand blandt forældre, elever og personale. Modstanden fører til, at der bliver indgået et bredt forlig i kommunalbestyrelsen om Glostrup Skole.

Vedtagne struktur for skolen er en skole med fælles ledelse og undervisning fra 0. til 9. klasse på alle de fire tidligere skoler og 0. til 3. klasse i Ejby.

I valgkampen op til kommunalvalget 2017 bragte Venstre igen forslaget om en udskolingsskole på banen. Det var der dog ikke opbakning til fra andre partier.

Der skal ske noget

Frem til i år er skolen fortsat nogenlunde uforandret. I december sidste år stod det klart, at skolen stod over for en stor udfordring. Kun 14 forældre havde ønsket, at deres børn skulle på afdeling Vestervang. Til Skovvang var der 74 ønsker, men kun plads til 44 børn med loftet på 22 elever i klasserne.

Derfor valgte en enig kommunalbestyrelse på mødet i januar at ændre i styrelsesvedtægten, så der i de kommende 0. klasser er op til 24 elever i klasserne og at grupperum på Skovvang bliver omdannet til et klasseværelse.

– Lad mig her slå helt fast, det er kun i år, jeg vil acceptere, at vi går på komprosmis med den politiske beslutning om max 22 elever i klassen, sagde Robert Sørensen (EL), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Han inviterede derfor til forhandlinger om fremtiden for Glostrup Skole, der er foregået siden januar.