Hvor skal du hen på sommerferie?

Danskerne holder ferie på mange forskellige måder, men en ting er de enige om, og det er, at det helst skal foregå uden for hjemmets velkendte rammer, om det så er et sted i Danmark eller udlandet. Selvom danskerne elsker at holde ferie, er det ingen hemmelighed, at det kan være en dyr fornøjelse.

Campingferie i Danmark

En af de ting der er yderst populære blandt danskerne, er campingferien. Denne type ferie er særligt anerkendt blandt ældre og børnefamilier. Grunden til dette er, at det ikke kræver en lang og krævende rejse tid, og på campingpladser er der rig mulighed for at være social med andre mennesker, samt at sende børnene sikkert på legepladsen eller i poolen.

Der er da heller ikke noget mere hyggeligt end at nyde den danske sommer med en øl i hånden og et par pølser på grillen siddende i campingstolen ude foran campingvognen. En campingferie i Danmark er noget, som stort set alle nyder og elsker.

Solferie i syden

Noget andet som danskerne elsker at gøre i deres ferie, er at tage på ferie i den sydlige del af Europa. Det gælder ældre, unge og børnefamilier. Der er nærmest ikke nogen, der ikke nyder varmen og den charmerende kultur, som Sydeuropa byder på. Et af de steder der er særligt populære at drage hen, er Italien og helt præcis Gardasøen – særligt når det kommer til børnefamilien.

Der er flere muligheder, når det gælder ferie i Syden. Du kan vælge at køre i bilen derned, men den hurtigste og sikreste måde at komme frem på, er uden tvivl med fly. Ofte er det også muligt at finde billige flybilletter til denne del af verden. Når du ankommer dernede, kan du vælge at bo på campingplads, hotel eller noget helt tredje. Der er derfor noget for enhver.

Sommerhus i Danmark eller udlandet

En tredje ting som danskerne er helt vilde med, er at have et sommerhus – det gælder i Danmark såvel som ude i Europa. Det gode ved et sommerhus er, at du hele året rundt har et tilflugtssted, hvor du kan søge hen, når hverdagen bliver for meget. De mest populære steder at have et sommerhus er uden tvivl langs Vesterhavet og i Spanien. Men der er også mange, der har et sommerhus andre steder.

Hvis du ikke har råd til at købe dit eget sommerhus, kan du altid vælge at leje et. Rigtig mange af dem der ejer et sommerhus, har kun tiden til at være der et par uger om året, og derfor vælger de at leje sommerhuset ud i de perioder, hvor de ikke selv befinder sig der. Sommerhuse findes i mange forskellige udgaver, og der er derfor helt sikkert også noget for dig.