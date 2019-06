I går igen mod skolens anbefalinger

DEBAT. Af Kirstine Bjarnt Medlem af Skolebestyrelsen

I årevis har man politisk valgt at gå imod skolens anbefalinger ved klassedannelse, og konsekvenserne er himmelråbende tydelige. Nu præsenterer Socialdemokratiet og Venstre et forlig, som skal hjælpe med at løfte Glostrup Skole – med en forligstekst, der fastholder den nuværende praksis for klassedannelse og dermed går stik imod skolens anbefaling.

Der er også en justeret udskolingsmodel i forliget. Børnene garanteres ret til blive på deres afdeling, så de oplever en større tryghed i overgangen fra mellemtrin til udskoling. Samtidig er klasseoptimering fra tre til to klasser eksplicit nævnt som en forudsætning. På både Nordvang, Søndervang og Skovvang er der flere årgange med tre spor. I kan ikke både garantere ret til at blive på egen afdeling og forudsætte klasseoptimering. Med klassedannelsen for de kommende 0. klasser in mente, hvor der imod skolens anbefaling igen blev oprettet tre spor på Skovvang, går der fra nu mindst otte år, før udskolingsmodellen i forliget er praktisk mulig.

Som mor til børn på Glostrup Skole savner jeg, at Socialdemokratiet og Venstre forklarer, hvordan deres forlig er det bedste for de børn, der går på Glostrup Skole lige nu. Jeg mangler et solidt argument for, at Socialdemokratiet og Venstre ikke behøver lytte til dem med faglig teoretisk og praktisk erfaring med skolens hverdag. Lige nu fremstår det som om, at det vigtigste ved forliget er, at Socialdemokratiet og Venstre er blevet enige med hinanden.