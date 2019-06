IF68 rykker op i Serie 2

Nicklas Bøgelund er topscorer og anfører. Foto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. IF68’s førstehold rykker op i Serie 2 efter en sæson helt uden nederlag. De rykker direkte op i Serie 1, mener klubbens formand

Af Jesper Ernst Henriksen

22 kampe, 19 sejre og tre uafgjorte står der ud for Ejby IF68 efter denne sæson i Serie 3. Det er nok til en direkte oprykning til Serie 2.

– Vi har ikke tabt et år, det er super fedt, det har vi ikke prøvet før. Det giver også noget selvtillid til spillerne, de tror på det. Ligemeget hvem vi skal møde og om der er skader, så tror vi på, at vi vinder. Vi har fået kanon nyt materiale at arbejde med. Der er nogle nye spillere, og vores spillere træner mere end de andre år, så det har været super, siger Gert Nielsen, holdets træner.

Holdets anfører og topscorer, Nicklas Bøgelund, peger på sammenholdet som årsag til det gode spil.

– Vi har været gode som hold i år. Folks indstilling er bedre, det fungerer både på og udenfor banen, det gør, at vi står sammen som et hold. Vi har vundet alle dem, som vi troede, vi havde svært ved, siger han.

Selv har han haft en rigtig god sæson med 20 mål i 22 kampe.

– Det havde jeg ikke regnet med, jeg er jo lidt oppe i årene. Jeg har haft nogle gode gutter bag mig, siger han.

Rykker videre op

Holdets taktik er boldbesiddelse og gennembrud på kanterne.

– Vi vil have bolden, spille den ud over kanterne og spille i trekanter. Det har vi arbejdet med hele året, det er begyndt at blomstre, siger Gert Nielsen.

Klubbens formand, Per Colding, har også en forklaring på, hvorfor det er gået så godt.

– Vi har fået vores lille kunstgræsbane, så vores hold kan træne hele vinteren. Det har betydet rigtig meget, også for livet i klubben, der strækker sig over hele året nu, siger han.

Han forventer, at 1. holdet rykker direkte op i Serie 1.

– Med det trænerteam og det spillermateriale med mange unge spillere vi har til rådighed stopper vi ikke her med oprykning til Serie 2 Vi sigter efter direkte oprykning til Serie 1, siger han.

Så meget vil Gert Nielsen ikke love.

– Vi tager en kamp ad gangen, men vi har et hold, hvor vi kan være med i Serie 2. Når man er oprykker er det altid svært, siger han.