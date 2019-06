Kæmpe brand på HCS

Branden på HCS udvilkede meget røg. Foto: Mognens Mathiesen

GLOSTRUP. Onsdag var der kæmpe brand i en lagerhal på HCS, der udbrændt totalt

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag omkring middag kunne man på himlen over Glostrup se en stor, sort røgsøjle. Den kom fra en lagerhal ved renovationsvirksomheden HCS mellem Hvissingevej og Poul Bergsøes Vej. I lagerhallen var der gået ild i et papirlager. Hovedstandens Beredskab sendte brandmænd fratre stationer til branden og fik hjælp af naboerne fra Østsjællands Beredskab med en ekstra sprøje og vandtankvogn.

Taget på indutrihallen kollapsede under branden og alt hvad brandmændene kunne gøre, var at forsøge at stoppe udbredelsen til nabobygningerne, hvilket lykkedes.

Efterslukningsarbejdet viste sig også at være en udfordring for brandvæsnet, der var nødt til at bryde dele af bygningen ned, for at få bugt med de sidste gløder.

Søndag var der stadig lidt røg fra bygningen, som gjorde det nødvendigt at tilkalde brandvæsnet igen.