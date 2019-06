Kanon kulturweekend

Pinsen bød på kulturweekend i Brøndby Strand. Foto: Hajg Zanazanian

BRØNDBY. Kulturweekenden i Brøndby Strand var velbesøgt. Arrangøren kalder det en kæmpe succes.

Af Robert Hendel

Mere end 6.000 besøgende tog i pinsen til Kulturweekend i Brøndby Strand.

Her var der lagt op til et spændende program med flere kendte navne på scenen. Blandt årets musiknavne var L.I.G.A., ligesom byens unge også gav den gas fra scenekanten med musik, de selv har lavet. Arrangementets helt store attraktion var Paw Patrol fra DR’s børnekanal. Deres show var til stor glæde for de mindste, som efter showet også fik mulighed for at tage et billede med deres hundehelte.

Arrangørerne betegner Kulturweekenden 2019 som en succes på baggrund af mange positive tilbagemeldinger.

– Deltagere og samarbejdspartnere beretter om, at den nye udgave har været mere folkelig og hyggelig, og at programmet har budt på en masse spændende oplevelser, og det varmer om hjertet, skriver foreningen KONTRA – Brøndbys KulturKlub, der i år har overtaget styringen af den traditionsrige kulturweekend.

Ifølge den nye arrangør har styregruppen for kulturweekenden lagt en uundværlig arbejdsindsats i projektet for at det har skullet lykkes.

– Der ligger over ni måneders arbejde bag. Kulturweekenden er den begivenhed i Brøndby, som er allermest drevet af frivillige, som også gerne vil gøre en forskel for andre, fortæller Hajg Zanazanian, der er formand for KONTRA.

Han sender en stor tak til alle de foreninger, institutioner, kræmmere og frivillige som også i år aktivt har bidraget til at skabe rammerne for projektet.

Samtidigt tilføjer Hajg Zanazanian, at det ikke var lykkedes uden støtte fra blandt andre de tre boligafdelinger T13, Rheumpark og Lejerbo Lunden.