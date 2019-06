Kasper Sand Kjær: Vi skal løfte niveauet i daginstitutionerne

Kasper Sand Kjær har prioriteret at møde så mange vælgere som muligt, blandt andet her på Café de Lune i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

FV19 Kasper Sand Kjær kommer i Folketinget for første gang for Socialdemokratiet, efter han var opstillet i Ballerup-kredsen, der også dækker Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Efter Mette Frederiksen droppede Ballerup-kredsen for at blive opstillet i fødebyen Aalborg har Kasper Sand Kjær været kandidat. Han endte med et rigtig godt valg i Ballerupkredsen, hvor han hentede 2.702 ud af i alt 3.065 personlige stemmer. Det var nok til at få Socialdemokratiets 4. mandat i Københavns Omegns Storkreds.

– Jeg synes vi har fået et godt valg, vi er gået et mandat frem. Men vigtigst af alt, har vi fået danskernes opbakning til, at vi skal have en ny regering, siger han.

I kredsen gik Socialdemokratiet dog lidt tilbage.

– Jeg er glad for, at vi ikke går mere tilbage i Ballerupkredsen, end vi gør andre steder. Det skyldes, vi har flyttet rigtig mange stemmer hen over midten. Vi har vundet mange tidligere Dansk Folkeparti vælgeres tillid. Det har vi blandt andet gjort, fordi vi har sagt meget klart, at vi står ved den brede udlændingepolitik. Det har også betydet, at der er gået nogle vælgere videre til andre partier, siger han.

Han har været glad for den valgkamp, Socialdemokratiet har ført.

– Vi har holdt os til at kommunikere om vores egen politik, om mig og hvad vi gerne vil med Danmark. Vi har lagt vægt på, at vi gerne vil ud at tale med flest mulige borgere i Glostrup og Ballerup, det synes jeg vi er lykkedes med. Det tror jeg også, er derfor det er lykkedes, siger han.

Skal kæmpe for børnene

Nu kan Kasper Sand Kjær kalde sig selv medlem af Folketinget.

– Jeg skal ind at lære rugbrødsarbejdet. Vigtigst af alt, så skal jeg ind og knokle for alt det, jeg er gået til valg på. At det er på tide at løfte fællesskabet, investere i velfærden og få fart på den grønne omstilling og ikke mindst skabe bedre muligheder for vores børn og unge. Det glæder jeg mig vanvittigt meget til, siger han.

Hvad hans rolle mere præcist bliver, kan han selvfølgelig ikke sige noget om endnu.

– Nu skal vi have dannet en regering først, der venter nogle svære uger forude, hvor vi skal finde sammen med SF, Enhedslisten og de radikale, som alle sammen har fået flotte valg. Vi skal finde et fælles projekt, det er jeg sikker på nok skal lykkes. Så må vi se, hvor mine kompetencer er bedst brugt. Jeg ser det som min rolle at have Glostrup og Ballerup med i baghovedet i folketingsarbejdet. Noget af det, jeg har talt meget med kommunalpolitikerne om, det er den enormt pressede økonomi, som kommunerne har, som betyder, at de har svært ved at løfte niveauet i daginstitutionerne. Det synes jeg er noget af det første, en ny regering skal tage fat på.

