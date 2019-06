Kim Valentin: Vi er afhængige af de radikale

Foto: Robert Hendel

FV19 Venstre gik frem, men rød blok vandt valget, så Venstre er afhængige af, om de radikale vil samarbejde til højre eller venstre, mener nyvalgte Kim Valentin

Af Jesper Ernst Henriksen

Venstre fik et enkelt mandat mere i Københavns Omegns Storkreds, end de gjorde for fire år siden. Det ekstra mandat gik til Kim Valentin, der var opstillet i Ballerup-kredsen, der også dækker Glostrup.

– Man starter med at være glad for, at Venstre er gået frem, og så er jeg selvfølgelig glad for, at jeg selv er valgt ind og kan gøre noget for Glostrup og resten af Københavns Omegn, siger han.

Han tror på, at det er gode budskaber, der har skabt Venstres fremgang.

– Jeg tror, at danskerne er bekymrede for, at der kommer for meget velfærd uden finansiering, derfor har de taget imod det budskab, vi er kommet med: At vi gerne vil lave velfærd, der skal bare være penge til det. Jeg tror også, folk helt generelt tror, at Venstre kan lede os hen til at være rigere, friere, sundere og grønnere, siger han og tilføjer:

– Men det er ikke kun roser. Vi må jo sige, at Folketinget er blevet mere rødt, derfor er vi helt afhængige af, hvad de radikale gør. Om de bekender sig til deres liberale rødder, eller om de bare giver los på den anden side og er ligeglade med den blå side af Folketinget, siger han.

Mange mulige roller

Han ser mange mulige roller for sig selv i Folketinget.

– Nu skal jeg lige have et ordførerskab. Der vil jeg gå efter noget med erhverv. Hvad jeg får derfra, ved jeg ikke. Kultur kunne også være en mulighed. Der kunne også være noget med finans, men jeg får nok ikke lov til at sidde i finansudvalget. Der kunne også være noget med Europa, jeg var jo også kandidat til parlamentsvalget. Jeg ved rigtig meget om kommunerne, jeg kunne bruge. Jeg passer ind mange steder. Det, jeg helst selv vil, er at være i erhverv og vækst, hvor vi taler om at skabe arbejdspladser, siger han.

Der er også nogle lokale emner, han gerne vil have med i Folketinget:

– Jeg vil prøve at komme ind i Vestegnens Trafikmafia. Det er et stort problem for mange mennesker i området, at der er trafikstøj. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi får implementeret sundhedsreformen godt lokalt. Folk med kroniske sygdomme bliver skubbet rundt i systemet og bliver ikke rigtig udredt. Det ved jeg, der er mange borgere i omegnen, der gerne vil have løst, siger han.





