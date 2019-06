Lad valgplakaterne hænge i fred

DEBAT.

Af Pia Kjærsgaard (DF) Folketingsmedlem

Masser af Dansk Folkepartis valgplakater er blevet revet ned, tegnet på eller på anden måde ødelagt af ukendte gerningsmænd. Det gælder også mine egne. Plakater fra andre partier har ligeledes været udsat for hærværk, men visse steder er det især gået ud over Dansk Folkepartis kandidater flere steder på Vestegnen, herunder Glostrup og Vallensbæk.

Ikke alene er hærværk mod valgplakater et angreb mod demokratiet; det er også en hån mod alle de frivillige kræfter, som har ydet en kæmpemæssig indsats med at hænge plakater op, fordi de bakker op om et parti og dets kandidater. Det er ikke noget, man på nogen måde skal tage afslappet. Plakater er dyre at producere, og det er helt igennem noget svineri.

Tag nu og respektér demokratiet og den private ejendomsret. Lad nu de valgplakater hænge – og det uanset hvilket parti eller hvilken kandidat, de reklamerer for. Forudsætningen for demokratiet er, at vi alle respekterer det og at vi respekterer hinandens holdninger, selv om vi ikke nødvendigvis er enige.

På Facebook og andre steder på internettet har forskellige grupper organiseret plakathærværket. Det er mit håb, at myndighederne tager sagen alvorligt og undersøger, hvem der er involveret i det. Det skal ikke være nogen “bagatel” at sabotere demokratiet og ytringsfriheden.