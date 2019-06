Mattias Tesfaye: Jeg er helt vildt overvældet

Mattias Tesfaye (S) hev 15.219 personlige stemmer hjem ved valget den 5. juni. Foto: Jesper Ernst Henriksen

FV19 Mattias Tesfaye fik et kanonvalg med mere end hver 20. stemme i Københavns Omegns Storkreds. Nu håber han, at Mette Frederiksen kan blive statsminister

Af Robert Hendel

15.219. Så mange stemte personligt på Mattias Tesfaye (S) til folketingsvalget i onsdags.

I Brøndby, Glostrup og Vallensbæk løb han med 4.762 personlige stemmer – næsten 3.000 flere end nummer to på listen, Pia Kjærsgaard (DF).

– Jeg er helt vildt overvældet over den enorme opbakning, der har været til mig, siger Mattias Tesfaye, der lige nu er mest spændt på, om Mette Frederiksen bliver statsminister.

Hvad hans rolle bliver i Folketinget, ved han endnu ikke selv.

– Det afhænger meget af, hvad der sker med de kommende forhandlinger om at danne en ny regering. Jeg håber selvfølgelig, at Mette Frederiksen får mulighed for at blive statsminister, og så håber jeg at kunne få lov til at arbejde med nogle af de områder, der betyder meget for Vestegnen, fortæller Mattias Tesfaye, der især ser uddannelse, arbejdsmarkedet og integration som vigtige sager på Vestegnen.

Hvordan han kommer til at arbejde med de lokale mærkesager, er op til Mette Frederiksen.

– Jeg har selvfølgelig min telefon tændt, men det har alle de 48 socialdemokrater, der er blevet valgt, og der er jo ikke plads til os alle sammen som ministre, siger Mattias Tesfaye og understreger, at han under alle omstændigheder vil løse den opgave, han får, uanset hvad det bliver.

Der er dog ingen tvivl om, hvor hjertet banker mest.

– Jeg mener, at det vigtigste er, at de mennesker, der bor på Vestegnen, også bliver ansat i mange af de nye stillinger, der opstår på Vestegnen. Det går jo godt, og virksomhederne ansætter folk, men der er stadigvæk rigtig mange, der mangler et arbejde eller en læreplads. Det er jo min kæphest, at vi skal hjælpe dem, der står uden for arbejdsmarkedet og hjælpe de unge med at få en uddannelse. Især på Vestegnen er det desværre en stor udfordring, forklarer Mattias Tesfaye.

Læs også: