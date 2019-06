Medaljeregn over Brøndby-dansere

Glade danmarksmestre fra Henckell Dans. Foto: Privat

SPORT. Juni måned har været god for Henckell Dans, der har høstet den ene medalje efter den anden ved DM

Af Robert Hendel

Det går godt for Henckell Dans. I weekenden skovlede Brøndby-danserene medaljer ind på stribe ved danmarksmesterskaberne i Brøndby Hallen.

Her udgjorde medaljehøsten blandt andet seks guldmedaljer, fem sølvmedaljer og en bronzemedalje inden for dansedisciplinen disco.

I hip hop blev det til fire guld-, sølv- og bronzemedaljer.

Henckell Dans’ Olivia Wikke tegnede sig for tre af weekendens guldmedaljer i mini-rækken.

I formationsdans bidrog Henckell-danserne med seks formationer. Fra morgenstunden var det hip hop junior-formationen ”B.S.Crew” der skulle på gulvet. Af de 13 formationer kom fem af dem i finalen, og ”B.S.Crew” dansede sig til en fjerdeplads.

Det blev til guldmedaljer i rockformationen, hvor Kitte og Per Henckell førte an, og det samme var tilfældet i disco show-formationen ”Nightmare”, hvor Lonni Henckell Wikke og Tina Hedegaard var instruktører.

Også hos de helt små i børneformationen i disco blev det til guld til Henckell Dans, da toptunede ”Rock Divas” endte på førstepladsen ud af 10 hold.

Hos de voksne blev det til DM-guld i formationen ”OMG” i Adults2 med dansere over 31 år, og sådan fortsatte medaljeregnen i Brøndby Hallen., hvor også ”The Lost Dolls” udmøntede sig i en guldmedalje.

Om 14 dage rejser voksenformationen i Adults2 til Tjekkiet, hvor det gælder verdensmesterskabet.