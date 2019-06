Merete Scheelsbeck: Vi kan være meget stolte

Merete Scheelsbeck fortsætter ikke i Folketinget. Foto: Jesper Ernst Henriksen

FV19 Merete Scheelsbeck fra Det Konservative Folkeparti stillede op i Brøndby-kredsen, men blev ikke valgt

Af Jesper Ernst Henriksen

Merete Scheelsbeck kom i Folketinget, da Det Konservative Folkeparti gik med i regering, og Rasmus Jarlov blev minister. For at partiet stadig skulle have nogle menige folketingsmedlemmer tilbage, blev hun derfor indkaldt som suppleant for Rasmus Jarlov.

Det Konservative Folkeparti fik et rigtig godt valg.

– Helt overordnet er det fantastisk, at vi i Det Konservative Folkeparti går så meget frem. Det er nærmest en fordobling. I Vallensbæk går vi frem med syv procentpoint, det er reelt en fordobling. Det synes jeg, vi kan være meget stolte af, siger hun.

Hun er glad for den valgkamp partiet har ført.

– Jeg tror, det skyldes, vi har ført en seriøs og sober valgkamp, hvor vi har været ansvarlige med borgernes penge og ikke har kastet om os med nye forslag. Vi har været en borgerlig vagthund. Hvor andre er gået gave-amok, har vi været en modpol, og det kan borgerne godt gennemskue, siger hun.

Men selvom Det Konservative Folkeparti fik et godt valg, så blev det stadig kun til et enkelt mandat i Københavns Omegns Storkreds, som gik til Rasmus Jarlov. Merete Scheelsbeck kan derfor ikke fortsætte i Folketinget.

– Det er jeg ked af. Personligt betyder det, jeg skal finde på noget andet at lave. Jeg er selv gået frem i personlige stemmer, og det er jo ikke fordi, vi har tabt mandatet. Den eneste grund til, at vi ikke får to mandater, det er, at de i Nordsjælland får et endnu bedre valg. Det er super ærgerligt personligt, men som konservativ kan man ikke være ked af det efter det her valg, siger hun.

Hun havde egentlig trukket sig som Folketingskandidat, men da Ole Stephensen pludselig døde trådte hun til og overtog blandt andet Brøndby-kredsen. Det vil hun gerne fortsætte med.

