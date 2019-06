Musikskolen fandt den nordiske tone

Musikskolen havde sommerkoncert i forrige uge.

VALLENSBÆK. I fredags afholdt Vallensbæk Musikskole den årlige sommerkoncert, som markerer afslutningen på sæsonen. Det blev en smuk og poetisk aften i den nordiske musiks tegn

Af Jesper Ernst Henriksen

Til sommerkoncerten formåede musikskolen at kombinere alle orkestre, ensembler og kor på kryds og tværs til et flot program med en god variation og en rød tråd.

– Der ligger et flot arbejde og et stort engagement bag af både elever og lærere for at det her kan lade sig gøre, siger musikskolens leder Jens Seneberg.

Ved at spille sammen på kryds og tværs blev koncerten ikke bare en traditionel musikskolekoncert, hvor hvert ensemble optrådte for sig.

– Vi får også vist, hvor stort et potentiale, der er hos de dygtigste elever, og får det samtidigt gjort både rørende og uhøjtideligt på samme tid, fortæller Jens Seneberg.

Temaet for koncerten var nordisk musik, og undervejs blev alle klogere på den særlige nordiske tone.