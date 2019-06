Ny udstilling i Kilden

Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Der er kommet en ny udstilling op i Kulturhuset Kilden med Simon Ganshorn

Af Jesper Ernst Henriksen

Juni måneds udstilling i Kulturhuset Kilden havde fernisering i sidste uge. Det er Simon Ganshorn, der udstiller. Han siger om sig selv:

– Hvilke narrativer køber du ind i. Hvor mange for­tællinger kan et objekt bære. Er det muligt at ændre et objekts forudgående fortælling. Hvordan behandler vi information og ud fra hvilken diskurs. Hvornår i processen accepterer vi den givne information som værende gældende virkelighed. Jeg begærer det skulpturelle objekt mere end noget andet, det der for mig er nyt og uudforsket. Objektet der ikke bærer et fasttømret narrativ, men den materielle gengivelse der er modtageligt for en ny fortælling. Jeg er enehersker over disse fortællinger, som historik­eren der definerer en periode i historien. Forskellen er at jeg inviterer beskueren til at indtage samme positionering og har ligeså stor indflydelse på den sanselige afkodning, siger han.

Udstillingen kan ses til den 27. juni.