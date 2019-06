Pilehaveskolen får ny legeplads

Pilehaveskolens nye legeplads kan bruges til både leg og læring. Foto: / Illustration: Kompan Danmark A/S

VALLENSBÆK. Den lidt kedelige asfalt-skolegård på Pilehaveskolen i Vallensbæk får en ordentlig overhaling og bliver udstyret med trampoliner, klatrenet, parkour-anlæg og meget mere

Af Jesper Ernst Henriksen

Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk ville gerne give børnene på Pilehaveskolen bedre udfoldelsesmuligheder, og derfor har de afsat 300.000 kroner til en ny legeplads i skolegården.

– Vi fik bud fra tre firmaer, og elevrådet havde en god proces omkring det, hvor de diskuterede de forskellige løsninger igennem, fortæller distriktsleder Jens Peder Gregersen.

Marius Delcomyn fra 8. klasse er næstformand i elevrådet på Pilehaveskolen, og han var med til udvælgelsen.

– Vi i elevrådet blev delt op i grupper, hvor vi snakkede om de forskellige forslag – og grupperne var faktisk enige om, hvilket forslag, der var det bedste, fortæller 15-årige Marius.

Eleverne lagde især vægt på, at der var mange forskellige elementer i legepladsen, der kan bruges af både små og større børn.

– Vi kunne lide rigtig mange ting i forslaget. For eksempel kommer der klatrestativ, parkourstativ og en supernova, der ser superfed ud, fortæller Marius.

Supernovaen er en slags karrusel, der står på skrå og kan sættes i gang af børnene selv.

Den er et eksempel på et redskab, der både kan bruges til leg og til undervisning i for eksempel brøker, grader, diameter og omkreds. På den måde er legepladsen designet til at kunne bruges både i undervisningen, i frikvartererne og efter skole.

Der er legeredskaber til de enkelte børns individuelle behov, og der er plads til, at rigtig mange børn kan bruge legepladsen samtidigt i små grupper.

Udover de nævnte ting kommer legepladsen til at indeholde trampoliner, gynger og gummibakker. Legepladsen ventes at være klar til det nye skoleår.