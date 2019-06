Plads til nye transportformer

Søren Enemark indviede det nye område på en lejecykel. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Banegårdspladsen i Glostrup er blevet større, efter det gamle posthus er blevet revet ned. Her er der nu plads til at eksperimentere med bycykler, anderledes cykelparkering og plads til el-løbehjul

Af Jesper Ernst Henriksen

Det var i efteråret 2015, at kommunalbestyrelsen i Glostrup besluttede at nedrive det gamle posthus.

Det viste sig at blive sværere end forventet, men i torsdags kunne Søren Enemark, formand for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget, så endelig cykle gennem den røde snor og indvie den nye plads, der er opstået efter posthuset.

Pladsen er indrettet midlertidigt, da det er forventningen, at Banegårdspladsen en gang i fremtiden skal se anderledes ud med andet og nyt byggeri. Indtil det er besluttet og igangsat, er der plads til midlertidige aktiviteter.

– Banegårdspladsen vil forandre sig i de næste år, og om cirka seks år vil vi kunne se snuden af letbanetoget lige herhenne, sagde Søren Enemark i sin tale.

Til at indrette pladsen har Glostrup Kommune fået støtte af EU til at lave forsøg med forskellige transportformer. Der er allerede opstillet bycykler, til juli kommer der også el-bycykler og der er reserveret plads til el-løbehjul og plads til dele-el-biler.

– Jeg husker selv i de første år som lærer på Nordvangskolen, hvor jeg spurtede fra S-toget for at kunne se bussen dreje rundt om hjørnet, så jeg måtte vente til den næste. Den frustration kan jeg nu komme om ved i stedet at tage en el-cykel eller senere et el-løbehjul, sagde Søren Enemark, der jo som bekendt i mellemtiden er flyttet til Glostrup.

Cykeldoughnut

Ud over de nye transportformer, bliver der også testet forskellige parkeringsmuligheder til cykler. Der er for eksempel forskellige muligheder for at fastlåse sin ladcykel.

For helt almindelige cykler er der forskellige parkeringsmuligheder. En af mulighederne er slet ikke noget cykelstativ, men bare en malet cirkel med en prik i midten. Idéen er så, at man parkerer sin cykel i en doughnut med fronten mod centrum af cirklen.

På en anden del af pladsen er cykelparkeringspladserne bare tegnet op som streger på asfalten.

Hele idéen med de forskellige parkeringsformer er at se, hvad cyklisterne vælger, og hvad de kan finde ud af at bruge.

Cyklistforbundet var også med til åbningen. De var selvfølgelig glade for fokus på cyklisterne.

– Jeg synes, det er godt lavet. En anden kommune kunne måske finde på at have brugt pladsen til bilparkering. Det er godt, de vil fremme det grønne ved at vælge cykelparkering, siger Christina Saadbye, formand for Cyklistforbundet på Vestegnen.