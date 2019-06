Rekordlav ventetid på brevstemmer

Foto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. I Brøndby var kommunen dog godt forberedt på, at mange valgte at brevstemme til de to valg i foråret. Det samme var tilfældet i Vallensbæk

Af Robert Hendel

Flere steder i landet oplevede borgerne lange ventetider, hvis de ønskede at brevstemme op til valget til Europa-Parlamentet den 25. maj og folketingsvalget den 5. juni.

Sådan var det ikke i Brøndby. Selvom der var ekstraordinært travlt i Brøndby Kommunes Borgerservice på rådhuset op til valget, forblev den gennemsnitlige ekspeditionstid på mellem et og tre minutter.

I perioden fra 14. april til 14. maj 2019, hvor der kun kunne der brevstemmes til EP-valget var den gennemsnitlig ventetid var ét minut og 10 sekunder. En enkelt dag havde kommunen over 600 ekspeditioner i Borgerservice.

– Det skal ses i lyset af, at vi normalt har cirka 2.000 personlige henvendelser på en måned. Vi havde mandskabet klar og kunne klare otte ekspeditioner parallelt, så den gennemsnitlige ventetid kunne holdes på under fire minutter, forklarer Connie Mikkelsen, leder i Borgerservice i Brøndby Kommune.

Den borger, der ventede længst den dag, måtte vente 11 minutter.

– Alle var glade og det hele kørte bare på skinner takket være de dygtige medarbejdere, siger Connie Mikkelsen.

I de ni dage fra 15. maj til 23. maj, hvor borgerne kunne brevstemme til begge valg var den gennemsnitlige ventetid knap tre minutter.

Fra 24. maj og frem til 1. juni udgjorde ventetiden på at brevstemme til folketingsvalget 1 minut og 40 sekunder.

I alt modtog kommunens borgerservice 623 brevstemmer til valget til Europa-Parlamentet og 1.169 brevstemmer til folketingsvalget.

I Vallensbæk var billedet det samme. Selvom kommunen ikke har et egentligt køsystem, der kan måle tiderne præcist, oplyser Vallensbæk Kommune, at der generelt var en ventetid på omkring fem minutter. Enkelte kan dog have oplevet længere ventetider.

Op til sidste brevstemmeafgivningsdag kunne der dog gå op 15 minutter.

I perioden, hvor det var muligt at stemme til begge valg, kunne ventetiden vare op til 10 minutter, da borgerne skulle ind i boksen to gange for at stemme.

I Glostrup varierede ventetiderne i brevafstemningsperioden fra fire minutter til 42 minutter. Gennemsnitligt ventede borgere i Glostrup 12 minutter på at brevstemme. I alt tog Glostrup Kommune imod 998 brevstemmer i forbindelse med de to valg, oplyser Pia Østergaard, der er leder af Borgerservice i Glostrup Kommune.