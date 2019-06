Rent vand igen i år: Blåt Flag over badestrand

Det Blå Flag pryder igen Brøndby Strand. Det er symbolet på høj sikkerhed og rent badevand. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. For andet år i træk kunne borgmesteren hejse det Blå Flag ved Brøndby Strand. Flaget er et tegn på rent badevand og høj sikkerhed

Af Robert Hendel

Hopper du i vandet ved Brøndby Strand, kan du være sikker på, at der er styr på tingene.

Igen i år har borgmester Kent Max Magelund (S) kunnet hejse det Blå Flag ved Brøndby Strand. Flaget er et symbol på, at sikkerheden er i top, og badevandet er rent.

– Her er alle de faciliteter, man har brug for som badegæst – lige fra livreddere til gode toiletforhold, lød det fra borgmesteren, inden han hejste det Blå Flag sammen med Arno Hurup Christiansen, der sidder i bestyrelsen for Køge Bugt Strandpark I/S.

– Det Blå Flag kommer ikke ud af det blå. Det kræver, at man har fokus på det og at man arbejder hen imod det, supplerede Arno Hurup Christiansen, der også sidder i kommunalbestyrelsen i Brøndby for Socialdemokratiet.

Brøndby Strand er én af 217 danske strande og lystbådehavne, der har fået det Blå Flag af Friluftsrådet.

Arno Hurup Christiansen benyttede også lejligheden til at sende en tak til Strandparken, der står for den daglige drift af stranden,

– Det er blandt andet dem, der renser stranden og som offentliggør badevandsmålingerne, sagde han.