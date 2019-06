Samarbejde bør betyde alle

DEBAT. Lise Sustmann Allen, Medlem af bestyrelsen, Glostrup Radikale Venstre

Jeg forstår simpelthen ikke konceptet Samarbejdsgruppe. Burde det at sidde i kommunalbestyrelsen ikke i sig selv være et samarbejde mellem alle? Det er som om man glemmer at politikerne, der er valgt ind, faktisk repræsentere helt almindelige Glostrup-borgere. Når man så melder ud, at man ikke ønsker at arbejde sammen med bestemte mennesker eller partier, så lukker man i princippet de borgere ude, som har stemt på disse mennesker.

Det er mig ubegribeligt, at man kan bruge som undskyldning, at nogen har promoveret sig selv for meget. Det er da ikke det, politik handler om. Så længe politikerne gør deres arbejde og laver politik som er til gavn for borgerne, så må de da poste og tage selfies lige så tosset de vil, eller lade være.

Min anke til politikerne i Glostrup: Skriv ordet Samarbejdsgruppe ud af jeres politik og brug kommunalbestyrelse i stedet. Lav politik med dem som udgør hele kommunalbestyrelsen og ikke blot et mindre samarbejdsudvalg. Lav politik fra gang til gang og find ud af, hvordan man kan få et flertal igennem til de enkelte emner. Så det ikke er forudbestemt, hvem der er enige, og hvem der er i opposition. Det kan være, at det vil kræve mere arbejde og mere dialog, og at det ikke minder om den måde, der bliver drevet politik på i Folketinget. Men husk at uagtet partifarve er vi her i byen først og fremmest alle Glostrup-borgere.