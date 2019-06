Sankthans i Middelalderlandsbyen

Der er igen i år sankthansbål i Middelalderlandsbyen. Foto: Middelalderlandsbyen

BRØNDBY. Middelalderlandsbyen byder på en underholdende sankthansaften

Af Jesper Ernst Henriksen

Igen i år afholder middelalderlandsbyens venner sankthansaften for både børn og voksne. Festen starter klokken 17.

For børnene vil der være mulighed for at lave sin egen stråheks og der vil blive tændt et børnebål klokken 19.30.

Underholdningen består af musikgruppen Moro og senere vil der være ildshow med gruppen Dragonflies.

Klokken 21.30 er der optog til den store bålplads, hvor viceborgmester Hajg Zanazanian holder båltale inden bålet tændes og der synges sankthansvise.