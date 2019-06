Sankthansaften med rigtige bål

Efter mørkets frembrud blevdet store bål ved Vallensbæk Havn tændt.

HELE OMRÅDET. For to år siden var Sankthansaften for våd, sidste år var den for tør. I år lykkedes det at holde gode velbesøgte Sankthansaften-arrangementer flere steder

Af Jesper Ernst Henriksen