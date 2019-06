Skolen skal have hverdagens superhelte

DEBAT.

Af Dan Kornbek Christiansen (K) medlem af Børne- og Skoleudvalget

Glostrup Skole skal have et kvalitetsløft, moderniseres og tilbage til før der gik konsulenter og New Public management i det hele.

Mennesker, faglighed, respekt og ordentlighed skal i højsædet. Eleverne skal lærer at behandle hinanden, de ansatte og skolen ordentlig.

Lærer, pædagoger, de administrative, pedeller og rengøringspersonale skal ses og opleves som hverdagens superhelte, som dem der hver dag kæmper for at give vores børn og unge de bedste forudsætninger for en god fremtid.

Vi Konservative ønsker langt mere kvalitet ind i alle dele af Glostrup Skole. Kvalitet er, at vi styrker fagligheden, vores børn og unge skal simpelhen blive dygtigere. Det gælder i alle fag. Kvalitet er, at vi investerer i at højne trivslen, bekæmpe mobning og ensomhed samtidig med vi styrker skolens lærings- og arbejdsmiljø.

Vi ønsker, at hver afdeling af Glostrup Skole får mere selvbestemmelse i hverdagen, det gælder afdelingens profil, økonomi og ledelse samtidig med at pedellen og rengøring kommer tilbage igen. Vi ønsker en Glostrup Skole med stærke lokale afdelinger som elever, forældre og ansatte er glade for, stolte af og trygge ved.

Vi ønsker, at den nuværende ledelsesstruktur slankes og forenkles. At de lokale afdelinger styrkes og får mere frihed, selvstændighed og bedre økonomi. At specialområdet forsat bliver prioriteret, men at der nu kommer styr på en økonomi, der er løbet løbsk.

Vi ønsker, at der fokuseres langt mere på elever, der ikke har specielle udfordringer og behov, end der bliver gjort i dag og at de elever, der er dygtigst, også bliver stimuleret samt fagligt og menneskeligt udfordret.

Vi ønsker, at udskolingen ændres så den bliver rettet mere mod ungdomsuddannelserne, det vil sige de erhvervsfaglige og de gymnasielle uddannelser og at Vestervangskolen bliver styrket som en profilskole med fokus på sundhed, idræt og E-sport.