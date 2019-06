Sognegårdens byggehøjde

Af Erik & Anne Busborg, Østervej 10A, 2600 Glostrup

Hvor er det dejligt at læse, at menighedsrådet er enige i at det ikke er nødvendigt at ændre gældende lokalplan for så vidt angår byggehøjden på 8,5 meter.

Det kan ellers tolkes sådan, at når der i forslaget gives tilladelse til en byggehøjde på 11 meter, så er det fordi hensigten er at bygge i den højde.

Det nye lokalplanforslag dækker alene sognegårdens grund foran kirken, og kommunens repræsentant har på borgermødet den 15/5 2019, informeret om at lokalplanforslaget er udarbejdet alene på baggrund af menighedsrådets ønsker og krav.

Vi går ud fra, at menighedsrådet her i avisen vil bekræfte at byggehøjden ikke vil overstige 8,5 meter?

Og vi går ud fra at kommunalbestyrelsen vil tage dette ad notam, således at nugældende lokalplans byggehøjde respekteres.

Ja tak, vi vil da vældig gerne inviteres på kaffe ligesom mange andre genboer sikkert gerne vil. Og vi blev da også budt på kaffe på borgermødet den 15/5. Men meget dialog blev det ikke til. Beskeden fra menighedsrådets næstformand var at ”løbet er kørt”. Det giver ikke indtryk af at menighedsrådet er villig til at høre endsige tage højde for andres synspunkter. De har dermed selv valgt at tage debatten offentligt, og derfor også her i avisen.

Det må bero på et individuelt skøn når det fremføres at den nye bygning vil blive et smukt og grønt indslag i bybilledet.

Andre kunne have den opfattelse at en stor firkantet flad bygning ikke bliver nogen køn og heller ikke grøn erstatning for mindre bygninger med skrå tage og gamle smukke træer.