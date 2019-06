Sommerfest og læsekonkurrence

Glostrup Bibliotek hjælper gerne børn med at finde gode bøger. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. På Glostrup Bibliotek skyder de sommerferien i gang lørdag 22. juni klokken 11 til 14 med en sommerfest

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 22. juni starter sommerferien for børn på Glostrup Bibliotek med en stor sommerfest med sørøvertema og en forestilling om 50 farlige ting (som alle børn bør prøve).

Biblioteket er igen med i Sommerbogen. Sommerbogen er folkebibliotekernes landsdækkende læsekonkurrence for 7-14-årige med tusindvis af deltagere hver sommer. Idéen bag Sommerbogen er at fastholde børns læselyst hen over sommerferien.

Helt enkelt går konkurrencen ud på, at børnene skal låne, læse og anmelde tre bøger i sommerferien og få en bog i præmie.

Tilmelding foregår på Glostrup Bibliotek. Du kan tilmelde dig ved sommerfesten eller på et andet tidspunkt under læsekampagnen. Anmeldelserne skal være afleveret senest 24. august.

Biblioteket hjælper gerne børnene med at finde nogle gode bøger.

Program

• Kl. 11-14. Sørøverfest, som Glostrup Produktionshøjskole står for. Der er udklædning i piratudstyr, og der er udfordringsbaner, talstafet og bogstavslabyrint. Det foregår på plænen bag biblioteket.

• Kl. 11.30-11.20. 50 farlige ting (som alle børn bør prøve).

Har du nogensinde lavet mad i en opvaskemaskine? Slikket på et 9 volts batteri? Løftet låget på popcornene, når de popper? Aldrig nogensinde? Så er denne forestilling for dig. Forestillingen undersøger alt det, voksne normalt advarer deres børn imod.

• Kl. 12.30. Glostrup Musikskoles blæserorkester Crawlers underholder og fortæller om deres instrumenter.