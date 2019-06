Spredt opbakning

GLOSTRUP.

Af

De andre partier i kommunalbestyrelsen har ikke set Venstre og Socialdemokratiets forslag til fremtiden for Glostrup Skole og har derfor lidt svært ved at forholde sig til indholdet. Efter Folkebladets beskrivelse af indholdet bakker Dansk Folkeparti dog op.

– Det bakker Dansk Folkeparti fuldstændig op om. Der skal ro på skoleområdet, siger Pia Dahlin.

Fra de andre partier er opbakningen dog ikke helt lige så stor.

Godt med profilskole

Fra alle partier er der opbakning til at gøre Vestervang til profilskole.

– Vi skal have børn og forældre til at vælge Vestervangskolen. Det håber vi, de vil, ved at den blive profilskole med sundhed og motion i fokus. Når folk de ser, at det bliver en god skole, håber jeg på, at de vil tilvælge den. Jeg håber også, at de mennesker, der bor i området, vil tilvælge Vestervang, siger Pia Dahlin.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Robert Sørensen (EL) er også glad for ideen om at gøre Vestervang til profilskole.

– Vi har set mange steder, at det er blevet en succes at lave en profilskole, der omhandler sport. Det, synes jeg, er oplagt, siger han med henvisning til nærheden til stadionområdet.

Også fra de konservative er der opbakning:

– Det er en mærkesag for os, at gøre Vestervang til en profilskole med fokus på sundhed, sport og e-sport, så det bakker jeg selvfølgelig op om, siger Dan Kornbek Christiansen.

Fra Glostrup Lærerforening er der dog en lille bekymring.

– Når man ikke ved, hvad økonomien er, så er det svært at vurdere. Min bekymring kan være, at det giver en skævvridning, hvis det er på bekostning af de andre afdelinger, siger formand Lene Jensen.

Ikke nok

Fra flere sider lyder der bekymring for, om det er nok til at redde Vestervangskolen.

– Hvis Vestervang skal bestå til at starte med, er man nødt til at have en eller anden form for tvang, så de, der bor i nærområdet, skal indskrives på den skole. Det er det, jeg tror er nødvendigt. Hvis det kan lade sig gøre ad frivillighedens vej, så vil jeg helst det, siger Robert Sørensen.

Samme holdning kommer fra SF.

– Hvis ikke man gør noget ved Vestervangsproblematikken, så kan det være lige meget med at gøre den til profilskole, for så er den død, siger han.

Samme frygt har Glostrup Lærerforening.

– Jeg tror, at hvis man skal imødekomme forældrenes ønsker, så bliver det en meget skæv fordeling af elever. Jeg troede, at Socialdemokraterne var interesserede i at stramme op på reglerne for fordeling af elever, for ellers så affolker man Vestervangskolen. Det betyder ligesom i år, hvor man har nogle store klasser på de tre andre skoler og en meget lille klassekvotient på Vestervang, siger Lene Jensen.

De konservative ser også en udfordring i konsekvent at følge forældrenes ønsker ved skolestart.

– Jeg kunne godt tænke mig at kigge på, hvad det er for 22 elever, der er i klassen. Så der ikke er nogen klasser, hvor andelen af elever, der ikke kan det danske sprog, eller elever, der ikke er socialt og menneskeligt klar til at indgå i en klasse, er for høj. Det nytter ikke alene at følge forældreønsker ved skolestart, hvis man skaber klasser med mistrivsel og dårlig læring på længere sigt.

Så kan det godt være, forældrene er glade for at få den skole, der ligger om hjørnet, men hvis barnet så har gået der i nogle år i en klasse, der ikke fungerer, så hiver de barnet ud og sender det på privatskole, siger Dan Kornbek Christiansen.