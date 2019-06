Stafet for livet vil til Glostrup

GLOSTRUP. Kræftens Bekæmpelse vil holde Stafet For Livet i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Både Herlev og Helsingør har i flere år samlet hundredvis af deltagere til at gå med i kampen mod kræft til Stafet For Livet.

– Stafet For Livet er hyggeligt samvær med kræft i fokus uden det er sygdom, kemo og dårligdom, der er det primære fokus, siger en tidligere deltager i Stafet For Livet.

– Èn ud af tre danskere får kræft. Vi kan alle blive ramt af kræft, og det er en fælles sag at støtte alle, der er berørt af sygdommen siger projektkonsulent Iram Saif fra Kræftens Bekæmpelse.

Til Stafet For Livet bliver der indsamlet midler til bekæmpelse af kræft samtidig med, at lokalsamfundet bakker op om alle berørt af kræft.

– Derfor står flere frivillige nu også sammen om at få Stafet For Livet til Glostrup. Men det kommer til at kræve nogle flere frivillige, fastslår Iram Saif.

Hvad det indebærer at være frivillig kan man få mere at vide om, når Kræftens Bekæmpelse holder frivilligmøde, tirsdag dag den 11. juni kl. 19 – 21 i Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup.

Stafet For Livet er et 24 timers arrangement, der sætter fokus på kræft, kæmper sammen og fejrer livet.

Det er en anledning til at mindes dem, vi har mistet, og give håb til dem, der kæmper.

– Stafetten strækker sig over både nat og dag for at symbolisere, at det er hårdt arbejde døgnet rundt at have kræft. Det gælder ikke om at komme først, men om at stå sammen og ikke mindst give håb til alle dem, der hver dag kæmper mod kræft, siger Iram Saif projektkonsulent i Kræftens Bekæmpelse.

Vil du høre mere, kan Iram Saif, projektkonsulent i Kræftens Bekæmpelse kontaktes på isa@cancer.dk eller telefon 27 77 10 79.

Stafet for livet

Stafet For Livet er holdaktivitet i eget tempo. Et typisk hold på 10-15 personer samler på forskellige måder penge ind til bekæmpelse af kræft.

Stafetten er et døgn, og man skal være én fra hvert hold på banen gennem stafettens 24 timer.

Banen er typisk mellem 400-800 meter, og man bestemmer selv om man vil gå, løbe eller noget helt tredje.

Nuværende eller tidligere kræftpatienter – Fightere – er æresgæster og åbner stafetten