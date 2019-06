Stemningen var i top på valgstederne

Foto: Robert Hendel

FV19 En lavere deltagelse end ved folketingsvalget i 2015 betød ikke noget for atmosfæren på valgstederne. Her var humøret højt

Af Jesper Ernst Henriksen og Robert Hendel

Over hele landet var valgdeltagelsen ved årets folketingsvalg lavere end for fire år siden. Det viser tal fra KMD.

I både Brøndby, Glostrup og Vallensbæk så det dog længe ud til, at valgdeltagelsen ved onsdagens folketingsvalg ville blive højere end i 2015.

Frem til klokken 18 var stemmeprocenten i Brøndby og Glostrup over fem procent højere end på samme tidspunkt for fire år siden, og en time senere var stemmeprocenten stadigvæk højere i Glostrup og Vallensbæk end i 2015.

Da valgstederne lukkede, var andelen af stemmer i de tre kommuner imidlertid 0,8 procent lavere end i 2015. På landsplan gik valgdeltagelsen 1,6 tilbage i forhold til folketingsvalget for fire år siden.

Folk stemte tidligere

I Brøndby tror borgmester Kent Max Magelund (S), at en del af forklaringen skal findes i, at valget faldt på en helligdag.

– Vi var rundt på de fem valgsteder i kommunen om eftermiddagen, og der lå vi næsten 10 procentpoint foran i forhold til 2015. Måske skyldes det, at folk er kommet tidligere, fordi vejret var godt, og fordi var helligdag, lyder borgmesterens vurdering.

Den opfattelse bliver delt i Vallensbæk, hvor mønsteret var det samme som i Brøndby.

– Jeg ved ikke, om det kan skyldes det virkeligt gode vejr, det var meget varmt. Der kan også være nogle, der er taget på ferie, hvis man har slået det sammen med pinsen kan man have fået en lang ferie, siger Mia Petersen, der var valgtilforordnet og er formand for den konservative vælgerforening i Vallensbæk.

Klokken 15 havde knap 70 procent af vælgerne i de tre kommuner givet deres mening til kende. Klokken 18 havde ni ud af ti vælgere i Brøndby og Glostrup været forbi med deres stemmeseddel.

En time før lukketid havde 95 procent af vælgerne afgivet deres stemmer i Glostrup og Vallensbæk.

Ved valget i 2015, der faldt på en hverdag, havde omkring halvdelen af vælgerne besøgt valgstederne klokken 15, mens otte ud af 10 vælgere havde stemt klokken 18 i Brøndby og Glostrup.

– Havde det været en hverdag, var de formentligt kommet efter arbejde. Så ville der have været mange fra det tidspunkt, og så frem til klokken 20, anslår Kent Max Magelund, der overordnet var tilfreds med valgdeltagelsen i Brøndby.

– Jeg kunne da godt ønske mig, at stemmeprocenten var højere, men med næsten 80 procent er det svært at være utilfreds. Vi holder niveauet fra 2015, siger han.

Ros til valgpersonalet

På sin tur rundt til de fem valgsteder i Brøndby kunne Kent Max Magelund konstatere, at stemningen var god ved valgbordene. Her hyggede de valgtilforordnede sig med hinanden, og havde vælgere brug for vejledning, stod de med det samme klar til at assistere.

– Det betyder meget for os, at alle valgstederne fungerer efter bogen, så borgerne i kommunen kan få en ordentlig service på dagen, siger han.

I Nørregårdshallen, der var første stop på turen rundt til valgstederne i kommunen, benyttede borgmesteren samtidigt lejligheden til selv at stemme. Generelt roser borgmesteren afviklingen på valgstederne.

– De tilforordnede havde virkelig styr på det. Jeg synes, at alle partier på tværs af hinanden sørgede for en rigtig god stemning i valglokalet, siger Kent Max Magelund.

Også i Vallensbæk gik det ganske roligt for sig. Folk kom ind i en pæn lind strøm og var glade.

– Ude på valgstederne var der pænt med mennesker hele dagen, selv i sidste minut havde vi nogle, der gik ud af lokalet på Vallensbæk Skole.Det var lidt samme mønster som ved parlamentsvalget, der var mange nydanskere, der stemte. Vi synes, at vi så flere ældre og færre unge end til parlamentsvalget. Ellers foregik det fredeligt og fordrageligt. Det var lummert og varmt, fortæller Mia Petersen.

I Glostrup beretter de ligeledes om en fin valgdag.

– Den gik helt efter bogen. Vi ville godt have slået valgdeltagelsen fra 2015, men det gjorde vi ikke helt. Vi startede ud som lyn og torden og lå langt over de normale stemmeprocenter, siger Christian Mahrt, som er chefkonsulent i presse og Kommunikation i Glostrup Kommune.

Han gætter ligesom Kent Max Magelund og Mia Petersen på vejret som en af årsagerne til, at der lige manglede de sidste vælgere.

– Dem, som ikke lige kom op i starten af dagen, når først de sad i parken eller haven, har måske haft svært ved lige at komme det sidste stykke ud af døren, siger Christian Mahrt, der bemærkede, at der var mange, som på grund af fridagen kom ned med hele familien.

– Det var smadder hyggeligt, tilføjer han.

Stemmerne stemte

Når de valgtilforordnede efter valget skal tælle stemmerne op, er det vigtigt, at antallet af udleverede stemmesedler også passer med antallet af optalte stemmer. Det gjorde det heldigvis hurtigt i Vallensbæk.

– Vi var lige så hurtigt færdige som til parlamentsvalget, og der var jo flere stemmer, men nu havde vi lige øvet os, siger Mia Petersen.

I Glostrup stødte man på lidt udfordringer, da stemmerne skulle tælles op. De blev dog blev løst til sidst.

– Det er altid svært lige at ramme den. Der skulle lidt fintællinger til for at få styr på alle stemmerne, men det lykkedes, det er dygtige folk vi har derude, siger Christian Mahrt.

I Brøndby gik det også stærkt med at få talt stemmerne. På kommunens største valgsted, skulle der en enkelt omtælling til, før valgregnskabet stemte, forklarer Per Jensen, der var valgstyrerformand i Kulturhuset Brønden, som i løbet af dagen betjente 6.290 vælgere.

Per Jensen fortæller, at Brønden traditionelt ikke har nogen høj valgdeltagelse.

– Den tradition holdt vi desværre igen i år, men det er så noget, vi må arbejde på at få løftet ved de næste valg, siger Per Jensen, der også sidder i kommunalbestyrelsen i Brøndby for Socialdemokratiet.





Ifølge borgmester Kent Max Magelund bliver der i forvejen gjort meget for at få flere til at stemme til valgene i Brøndby.

– Vi gør, hvad vi kan, for at minde folk om, at de skal stemme, fordi det er vigtigt for demokratiet. , men vi kan jo ikke vride armen om på folk, hvis de ikke vil stemme, siger han.

Borgmesteren er dog tilfreds med valgdeltagelsen, selvom stemmeprocenten ligger en smule under landsgennemsnittet.

– Jeg kunne da godt ønske mig, at stemmeprocenten var højere, men med næsten 80 procent er det svært at være utilfreds. Vi holder niveauet fra 2015, siger han og håber, at flere vil stemme ved de næste valg.

– Det nytter jo ikke noget, at du sidder og brokker dig hver gang, hvis du ikke gider gå over for at stemme. Hvis du vil brokke dig, er det ved valgene, du skal vise, at du er utilfreds, uanset om det er til et kommunalvalg eller et folketingsvalg, lyder det fra Brøndbys borgmester.

I Folkebladets område blev der onsdag afgivet 41.088 ud af 49.977 mulige stemmer. Det svarer til en stemmeprocent på 82,2 – på landsplan lå stemmeprocenten på 84,5.







