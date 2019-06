Stor dansk præstation

Foto: Robert Hendel

SPORT. Danske Per Laursen spille lige op med en af verdens aller bedste til Danish Darts Open. Det er som en dansker mod Messi, siger en ekspert

Af Jesper Ernst Henriksen

For de mange danskere i Brøndby Hallen var et højdepunkt, da danske Per Laursen lørdag eftermiddag spillede.

Per, Per Laursen, råbte tilskuerne. De jublede, hver gang han satte en pil rigtigt – og buede af modstanderen, når han skulle forsøge at ramme skiven.

Per Laursen havde kvalificeret sig sammen med Niels-Jørgen Hansen i en turnering kun for danskere torsdag aften. Fredag vandt han også sin kamp og skulle derfor spille igen lørdag mod verdensranglistens nummer 15, Jonny Clayton.

Det blev en spændende kamp, der bølgede frem og tilbage. Per Laursen bragte sig foran 2-0, kom bagud, men kæmpede sig alligevel tilbage. I kampene lørdag spiller man til seks og til sidst stod der 5-5. Vinderen af dette sidste sæt ville altså vinde kampen.

Man spiller ned fra 501 og den første til at nå præcis nul har vundet kampen. Sidste pil skal sidde i en double, altså den yderste ring på dartskiven.

Da Per Laursen manglede tre pile, kunne han se, at Jonny Clayton ville blive færdig i næste runde. De første to sad, som de skulle, mens den sidste lige akkurat sneg sig over double 20. Derefter lukkede Jonny Clayton kampen som forventet.

Per Laursen var selvfølgelig skuffet over nederlaget.

– Inden man går på, håber man bare, at man ikke falder igennem. Jeg kunne have fået en snitter på 6-0. Han er en verdensklassespiller. Selvfølgelig er jeg skuffet over at tabe kampen, men jeg er også tilfreds med mig selv, for jeg føler, jeg spiller en ok kamp. Det kan give mig troen på, at jeg kan spille op med dem, der ligger hvor han ligger og nedad, sagde han efter kampen.

Han spillede en god kamp.

– Jeg kender Jonny Clayton og følger ham. For en uge siden var han ikke helt på toppen i min verden, men jeg synes han spillede pisse godt herinde. Jeg synes selv jeg spiller en af de bedste kampe og har spiller i nogle år.

Han var glad for opbakningen fra salen.

– Det var fantastisk. Som jeg sagde til dem. At vi kan lave det i Danmark, det er fantastisk.

Da skuffelsen havde lagt sig gik han en tur i hallen, hvor masser af fans kom hen til ham og klappede ham på skulderen og fik taget en selfie med ham.

Messi’er

En af dem, der stod i salen og heppede på Per Laursen, var Henriks Vestbo, formand for Dansk Dart Union.

– Jeg er helt hæs af at heppe dernede. Det var en helt vidunderlig dartkamp. Jeg står med en lille skuffelse over, at Per ikke fik den sidste dart ind. Som helhed var det en kæmpe ære at se Per spille kampen foran det her publikum. Det kommer til at betyde noget for dartsporten i Danmark at vi har en spiller af Pers kaliber, der kan spille lige op med verdenseliten. Han er en fantastisk spiller. At se hvordan han bærer nederlaget, selvom han selvfølgelig er meget skuffet, det var kæmpe stort, siger han.

Han sammenligner det at spille lige op med en spiller i top 20 med at spille overfor Messi.

– Top 20 er fantastiske. De spiller på et niveau, hvor vi ikke kan være med. Det svarer til nogle Messi’er. Der er vi nogle lag under. De er fuldtidsprofessionelle, og vi er amatører i Danmark. Per har et fuldtidsarbejde ved siden af og kan ikke træne og rejse rundt som de kan. Det er ligesom da OB slog Real Madrid i fodbold, siger han.

Turneringen blev vundet af Dave Chisnall, der i finalen slog Chris Dobey 8-3.

– Det er lang tid siden, jeg har vundet. Jeg har været tæt på, men har ikke kunnet gøre det færdigt, så det her betyder meget for mig, sagde han efter sejren.



