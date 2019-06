Sundhed og kunst i gammel bank

BRØNDBY. De tidligere banklokaler på Brøndbyøster Boulevard er i dag en behandling, der får borgerne i Brøndby hurtigt tilbage på arbejde

Af Jesper Ernst Henriksen

Nu er der garanti for at forlade de gamle banklokaler på Brøndbyøster Boulevard med overskud. LivsstilsCenter for Krop & Sjæl tilbyder skånsom genoptræning, fysioterapi, massage, passiv træning med E.M.S, yoga, vacuumterapi, og meget andet, der styrker helbred og velvære.

Ideen med LivsstilsCenter for Krop & Sjæl er at samle en masse behandlingsformer under samme tag.

Bag forretningen står Hellebeth Hansen, der har 24 års behandlererfaring.

– De ergoterapeutiske, eldrevne helsebrikse er en skånsom træningsform, der er velegnet både, når man ikke har trænet før, og når man har behov for genoptræning. Brøndby Kommune visiterer til træning her i Centeret, og vi har flere eksempler på, at brugere på ganske kort tid er blevet arbejdsdygtige igen, siger hun.

Galleri

Inspireret af den gamle bankboks i kælderen føjer LivsstilsCenter for Krop & Sjæl også en æstetisk dimension til behandlingerne, når man slår dørene op for Galleri Bankboksen, hvor billedkunstnere kan præsentere deres værker i unikke omgivelser. I øjeblikket udstiller Mejbritt fra Mejfoto

– Boksen kan også være ramme om bogreceptioner og private arrangementer, der skal have lidt kant, slutter Hellebeth Hansen.