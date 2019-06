Tak for denne gang

DEBAT. Af Dan Kornbek Christiansen, Medlem af kommunal­bestyrelsen og formand for Det Konservative Folkeparti

Det er med livet, som det er med politik. Det kan gå den ene vej eller det kan gå den anden vej, men det hele skal nok gå alligevel.

Disse vise ord udtalte Danmarks nok bedste statsminister, den konservative Poul Schlüter for år tilbage.

Det gælder stadig, også her i Glostrup, hvor der igen er nye ansigter på formands- og næstformandsposter i kommunalbestyrelses stående udvalg.

For mig og Det Konservative Folkeparti betyder det blandt andet, at jeg ikke længere er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

I den forbindelse vil jeg ønske den nye formand tillykke med valget, og så vil jeg gerne takke alle, der deltager og er aktive i kultur-, forenings-, idræts-, spejder og fritidslivet samt alle der arbejder i og omkring kultur- og fritidsområdet i Glostrup, for et rigtigt godt samarbejde. I er og bliver de bedste, bliv ved med det.

Det Konservative Folkeparti ser dog med nogen bekymring på, at Socialdemokratiet og SF har valgt et medlem af Dansk Folkeparti som ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget velvidende at Dansk Folkeparti konsekvent har stemt og været imod etablering af vores nye medborger-, kultur- og foreningshus samt kommunens budget, som er grundlaget for mange af de nye tiltag, aktiviteter, moderniseringer og forbedringer der er sket indenfor kultur-, idræts- og fritidsområdet.

Som afgående formand for Kultur- og Fritidsudvalget og på vegne af os Konservative så glæder jeg mig over de resultater der i min formandsperiode er opnået.

Som menigt medlem af Kultur- og Fritidsudvalget vil jeg forsøge at fastholde den gode udvikling og de gode resultater, som er skabt indenfor kultur-, idræts- og fritidsområdet siden kommunalvalget.

For os konservative gælder det stadig om, at hele Glostrup skal være et godt sted at leve, bo, arbejde og drive erhverv i, og det gælder for børn, unge og for hele familien.