Udklædningsfest og dartstjerner

Publikumsfavoritten Peter Wright til Danish Darts Open 2019. Foto: Robert Hendel

SPORT. I den forgangne weekend var der Danish Darts Open i Brøndby Hallen. Her blev et stort mesterskab i dart krydret med en stor fest, hvor højt humør og festlige udklædninger var i centrum

Af Jesper Ernst Henriksen

Stand up, if you love the darts, stand up, if you love the darts

, lyder det taktfast på melodien fra Pet Shop Boys’ fortolkning af Village People-klassikeren Go West.Der er Danish Darts Open i Brøndby Hallen arrangeret af den internationale professionelle dartorganisation PDC.

I hallen sidder folk ved lange borde og kigger op mod en scene, hvor verdens bedste dartspillere dyster mod hinanden.

I baren for enden af hallen bliver der skænket masser af fadøl. For tilskuerne til en dartturnering kommer lige så meget for festens skyld som for at se dart.

– Vi kommer for stemningen og de gode dartspillere. Der mangler lige to, men ellers er det verdensstjernerne. Det er nok mest stemningen, siger Polle Kristensen.

Han går dog også meget op i dart og er glad for, at der er kommet en stor turnering til Danmark.

– Jeg har også været i England og Tyskland for at se dart, det er bare dyrt med rejsen, så det er fantastisk, det kommer til Danmark, siger han.

Polle Kristensen og hans gruppe har matchende lyserøde skjorter på. Den anden del af at komme til en dartturnering er nemlig at være udklædt på en sjov måde.

– Der er nogle, der har dårlig smag, så jeg hopper bare med. Sidste år var vi havenisser, det var meget varmt, så vi har valgt kun at have skjorter på i år.

På bryllupsrejse

Et andet par, der er i Danmark for at se dart er Nina Myrvang og Alex Steff fra Norge. De har valgt at bruge deres bryllupsrejse på en tur til Danish Darts Open.

– Der var en reklame i fjernsynet for Danish Dart Open, så jeg sagde, lad os se, hvad det er. Det viste sig at være en uge efter vores bryllup. Han er fra Rumænien, jeg er fra Norge, vi matchede på Tinder i Dublin, så der er en chance for alle, siger Nina Myrvang.

De to havde gjort ekstra meget ud af kostumerne denne weekend. Først havde de grønt tøj på med referencer til Irland, hvor de mødtes. De havde også pokemonkostumer og Super Mario og prinsesse Peach kostumer med.

Alex Steff var interesseret i dart, før han lærte Nina Myrvang at kende, men hun er også blevet fan.

– Man skal prøve at forstå sin partners interesser. Jeg har lært at elske dart, han har lært at elske kvindehåndbold. Han var der for mig, og det var det samme den anden vej. Dart er blevet en fælles ting, som vi ser sammen, siger Nina Myrvang.

Et boost til dartsporten

Dart er stadig en nichesport i Danmark, det har derfor krævet hårdt arbejde at få PDC til at lægge en turnering i Brøndby Hallen.

– Vi har arbejdet hårdt i PDC og nu kommer belønningen. Vi er stolte af at få alle de bedste dartspillere til Danmark, siger Michael Frydendahl, formand for PDC Nordic and Baltic.

Turneringen i Brøndby Hallen er en del af europaturen, hvor der er 13 turneringer i alt.

Efter de 13 turneringer er det de 32 bedste, der kan spille om Europamesterskabet. Derfor er det Europas allerbedste dartspillere, der stiller op.

– For os er det vigtigt at have nogle gode rammer og et super publikum, det har vi her, siger Michael Frydendahl.

PDC er historisk en udbryderorganisation, så de har ikke noget med Dansk Dart Union at gøre. Alligevel er formand Henrik Vestbo glad for at have fået turneringen til Danmark.

– At få det her cirkus til byen, det betyder alt. Promoveringsmæssigt kan de noget, vi andre ikke kan. For os er det et udstillingsvindue, som gør det er interessant for medierne at snakke med os. Det kan betyde, at flere kommer ud og prøver det i klubberne, siger han.

Værtshussport

For mange er dart en værtshussport. Når en stor turnering med professionelle spillere kommer til Danmark, er det en mulighed for at vise, at det er meget mere end det.

– Dart har altid været en værtshussport, fordi det har en DNA fra pubberne i England. Her kan folk se, at det er noget andet end at stå på et værtshus, siger Henrik Vestbo.

Det er Michael Frydendahl enig i.

– Vi kan alle sammen spille nede på bodegaen og drikke nogle øl. Jeg har også spillet serie 6 fodbold, hvor vi kunne ryge en smøg og drikke en øl i pausen. Det gør man ikke i Superligaen. Det er et hyggespil, men det er også seriøst, siger han.

