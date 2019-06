Ulighed ud af børnelivet

DEBAT.

Af Serdal Benli og Vivi Nør Jacobsen (SF) Folketingskandidater

Folketingsvalget 5. juni er vigtigt, men egentlig også ret enkelt: Vil vi stoppe den stigende ulighed, eller vil vi ikke? Som spidskandidater for SF lover vi, at en stemme på os, er en stemme for at ville fjerne kontanthjælpsloftet og investere i velfærd. Det skal være slut med at 64.500 børn lever i fattigdom i Danmark. Her i Folkebladets område, taler tallene for sig selv. I Brøndby er hele 770 børn fattige, mens tallet er 220 for Glostrup og Vallensbæk 150 ifølge AE-rådet. Fattigdom sætter børn uden for fællesskabet og sætter dybe spor langt ind i voksenlivet.

Men alle børn har brug for en god start i livet. Det gælder også børnene i vuggestue og børnehave i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk. Og der har været eksempler på, at der ikke altid er voksne nok i vores vuggestuer og børnehaver. Det er ikke okay. Derfor arbejder SF og vi målrettet for minimumsnormeringer, så der maksimalt er seks børnehavebørn og tre vuggestuebørn per voksen.

SF arbejder for et godt liv for alle – også det i børnehøjde i Vallensbæk, Glostrup og Brøndby. Stem uligheden ud af børnelivet – og SF stærkt ind i Folketinge