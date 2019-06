Vejarbejde i Ringvejskrydset

Glostrup Forsynings arbejde i krydset er opdelt i fire faser. Det er valgt for at belaste trafikken mindst muligt - og for samtidig at kunne opretholde et fornuftigt arbejdsflow. Det er den gule fase, der starter 1. juli. Foto: Grafik: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Fra 1. juli og otte måneder frem arbejder Glostrup Forsyning med at omlægge ledninger i krydset Ring 3 / Hovedvejen for at gøre plads til letbanen

Af Jesper Ernst Henriksen