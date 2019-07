4.000 drenge og piger til kæmpe stævne: Bolden ruller igen til Brøndby Cup

Igen i år bliver der fyldt op på fodboldbanerne under Brøndby Cup. Foto: Jesper Ernst Henriksen (arkivfoto)

SPORT. Fodboldspillere fra øst og vest besøger Brøndby i denne uge til et af landets største fodboldstævner, når Brøndbyernes IF arrangerer Brøndby Cup. I alt forventer arrangørerne besøg af omkring 10.000 fodboldglade gæster

Af Robert Hendel

Der er hold fra hele verden repræsenteret, når Brøndby Cup bliver skudt i gang onsdag i denne uge.

I år er turneringen blevet så stor, at der ikke er én ledig bane tilbage, når bolden ruller. 322 hold bestående af omkring 4.000 drenge og piger ventes at være til stede, når startskuddet lyder. Herudover forventer Brøndbyernes IF, der arrangerer turneringen, at der vil komme en del tilskuere, så der henover weekenden vil være omkring 10.000 fodboldglade mennesker på fodboldanlæggene i Brøndby.

Alle skoler i Brøndby Kommune er i brug, når de mange spillere skal indkvarteres under stævnet, og i år er også SOSU-skolen taget i brug for at få plads til de mange deltagere.

Blandt de internationale gæster, der strækker sig fra USA i vest til Vietnam i øst, finder man hold fra den hæderkronede, engelske klub Leeds United og det svenske storhold AIK, hvis bedste herrehold holder til på den svenske nationalarena – og hev det svenske mesterskab hjem i suveræn stil i sidste sæson.

Frivilligt fundament

Brøndby Cup har en historie, der går helt tilbage til 1979 og adskiller sig fra de øvrige store sommerstævner i landet ved både at have en turnering for elitehold – og en for breddeholdene.

Eliteturneringen er i år udvidet fra otte til 16 hold, og arrangørerne har gjort meget ud af, at holdene til Brøndby Cup ikke kun møder de samme hold, som de møder til hverdag.

En del af formålet med Brøndby Cup er nemlig at skabe et stævne, hvor spillerne på tværs af landegrænser forener det sportslige med det sociale.

Brøndby Cup bliver udelukkende afviklet med frivillig arbejdskraft. I år har over 400 frivillige meldt sig klar til at hjælpe med at få turneringen til køre gnidningsfrit.

Blandt andet stiller den nyopstartede fanafdeling i Brøndbyernes IF med 90 mand, og det glæder forretningsfører i Brøndbyernes IF, Michael B. Espersen.

Som en del af oplevelsen får de deltagende hold mulighed for at opleve Europa League kvalifikationskampen mellem Brøndby IF og Lechia Gdansk torsdag den 1. august, premierekampen i Kvinde-Ligaen lørdag den 3. august kl.13.00 på bane 2 imellem Brøndby IF og nyoprykkerne fra FC Nordsjælland samt Superliga-kampen melllem Brøndby IF og AC Horsens på Brøndby Stadion søndag klokken 16.