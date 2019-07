Beboerne skal kende deres rettigheder

Den tidligere formand Dorthe Larsen (tv.) giver formandsposten videre til Lars Anker Jensen (th.). Foto: Line Brabæk

BRØNDBY. Tranemosegård har fået en ny formand, der vil sikre, at beboere kender til de rettigheder, der følger med at bo i en almen lejebolig

Af Robert Hendel

Lars Anker Jensen er ny formand i Boligselskabet Tranemosegård.

På boligselskabets repræsentantskabsmød i maj trådte formand Dorthe Larsen ud, og det banede vejen for Lars Anker Jensen, der indtil da har været næstformand.

Den nye mand i spidsen vil arbejde for, at flere får kendskab til beboerdemokrati og -rettigheder i almene boliger.

– Vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at alle beboere kender deres rettigheder, at de ved, hvor meget indflydelse de reelt har, og hvordan indflydelse kan bruges i praksis, siger Lars Anker Jensen, der også sidder i bestyrelsen i BO-VEST og i sin egen boligafdeling, Moserne.

Den nyvalgte formand har været aktiv i beboerdemokratiet i godt ti år, og netop lysten til indflydelse var det, der fik ham ind i bestyrelsesarbejdet.

– Jeg stillede op til bestyrelsen i sin tid i vrede og frustration over, at der blev fældet et japansk kirsebærtræ, som stod uden for min opgang, hvilket jeg var helt uforstående overfor, fortæller han.

Ved at stille op til bestyrelsen fik han en mulighed for selv at ændre på problemet.

– Jeg ville gerne have plantet et nyt træ hurtigst muligt og tænkte, at det var måden at gøre det på. Jeg fandt så bestyrelsesarbejdet spændende og har siden da været med i afdelingsbestyrelsen, forklarer Lars Anker Jensen.

Ny næstformand

Nu håber den nyvalgte formand, at øget oplysning om indflydelse kan få flere beboere til at være aktive i beboerdemokratiet.

– Beboerne i Tranemosegård bestemmer selv, hvordan de ønsker at leve og bo. Tranemosegård er til for beboerne, og det er særligt den ånd, jeg vil kæmpe for at fastholde. Der skal være plads til alle, siger han og understreger, at han sammen med den øvrige bestyrelse vil køre videre i det spor, som den tidligere bestyrelse har lagt.

Foruden Dorthe Larsen trådte også bestyrelsesmedlem Stig Rasmussen ud. De fik begge en stor tak med på vejen af den nye formand, der glæder sig over, at Dorthe Larsen ikke er helt ude af beboerforeningsarbejdet.

– Jeg føler mig klar til formandsposten. Selv om Dorthe er gået af, bliver hun i byggeudvalget, hvor jeg også sidder. Der håber jeg, at jeg kan lære endnu mere, fortæller Lars Anker Jensen.

Ud over Lars og Dorthe, består byggeudvalget af Karin Engraf, T13, samt repræsentanter fra afdelinger med aktuelle byggesager. Udvalget skal sikre brug af lokal viden og beboerinddragelse.

Allan Jensen er ny næstformand, og Lars Anker Jensen er fortrøstningsfuld ved, at der er garvede folk som Allan Nielsen, der fortsat vil arbejde for beboerdemokratiet.