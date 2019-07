Bøn til forvaltningen og politikerne

DEBAT.

Af Af Emilie Sloth Formanden for skolebestyrelsen på Glostrup Skole

Min søn går på Nordvangskolen – og det skal han også i 9. klasse. For Nordvangskolen er ikke bare en skole. Det er den skole, hvor han har sine kammerater. Det er den skole, hvor han har dygtige lærere. Og det er den skole, som giver ham tryghed, når han møder op hver morgen. Men det har hele tiden været en forudsætning, at han trives, dygtiggør sig og får redskaber til at mestre livet. Og heldigvis har det altid fungeret rigtig godt for ham på Nordvangskolen.

Det håber jeg også, at det kommer til for alle de andre børn, der går på Glostrup Skole. Derfor er det vigtigt, at skolen får ro til at have fokus på sine kerneopgaver. Ro til at udvikle skolen. Og ro til at skabe trygge rammer for medarbejderne, eleverne og forældrene.

Så kære forvaltning og politikere, vil I ikke nok lytte til de mennesker, der véd noget om Glostrup Skole, når I laver politik. Skolens ledelse, skolens medarbejdere, forældrene og skolebestyrelsen er de mennesker, der ved allermest om skolen, og det er her både fagligheden og hjerteblodet findes.

Vi vil i skolebestyrelsen rigtig gerne samarbejde, men vi oplever i stedet, at fronterne bliver trukket op. Vi vil rigtig gerne inddrages, men vi oplever at blive overhørt. Og vi vil rigtig gerne have indflydelse, men vi oplever, at vi bliver holdt uden for. Så lad os starte forfra efter sommerferien og bygge en implementeringsplan op, som kan gøre Glostrup Skole til den skole, som vi alle så for os for 1½ år siden på Kopenhagen Fur. Dengang byggede vi de første sten til Glostrup Skoles vision, og den vision skal blive til virkelighed.