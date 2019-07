Der er brug for skærpet tilsyn med indsatsen mod mobning

DEBAT.

Af Søren Wiborg (S) Medlem af Vallensbæk kommunalbestyrelse

Borgmester Henrik Rasmussen kommenterede debatten om massiv og tiltagende mobning i folkeskolen i Vallensbæk i Folkebladet den 25. juli. Henrik Rasmussens pointe for at sidde på hænderne var, at mobning skal løses i skolerne og ikke i kommunalbestyrelsen.

Det er naturligvis et prisværdigt synspunkt, hvis folkeskolerne var deres opgave bevidst. Socialdemokratiet er stærkt bekymret for udviklingen når forældre til mindst seks elever på 4. klassetrin i en af skolerne vælger at tage deres børn ud, med begrundelser som “dårlig trivsel i klassen”, “ikke tillid til at skolens ledelse magter at løse opgaven”, “massiv og gentagen mobning” osv.

Set i det lys skal der ske en skærpelse med tilsynet med skolernes indsats mod mobning. Selvfølgelig skal kommunalbestyrelsen ikke være sagsbehandlere, men det må være rimeligt at kommunalbestyrelsen beder forvaltningen skærpe skolernes indsats mod mobning, så det ikke er nødvendigt for forældre at tage deres børn ud af skolerne.