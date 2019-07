Der var kommet ro på Nordvang

DEBAT.

Af Af Vicky Schumann Forælder på Glostrup Skole

På Glostrup Skole, afdeling Nordvangskolen har skolens administration og forvaltningen truffet beslutning om at opsige afdelingsskolelederen og lade souschefen for Glostrup Skole varetage Afdelingslederrollen.

Der har siden Glostrup Skole blev dannet været stor udskiftning af afdelingsskoleledere på nordvangskolen, som betød stor utilfredshed, utryghed og dårlig trivsel blandt lærer, elever og forældre på skoleafdelingen.

Efter den nuværende afdelingsskoleleder blev ansat, er der endelig kommet ro på Nordvangskolen.

Jeg oplever en meget professionel afdelingsskoleleder, som der er stor tillid til og kæmpe respekt for. Med en kompetent ledelse har afdelingsskolelederen formået at skabe en større medarbejdertilfredshed og arbejdsglæde blandt lærerne til stor gavn for alle.

Afdelingsskolelederen arbejder i den grad for Glostrup Skole vision og politikernes mål for en attraktiv arbejdsplads, inkluderende skole, forbedring af skolens image, samt øget lokaldemokrati. Denne vej skulle vi gerne fortsætte på.

Politisk er der truffet beslutning om personalereduktion på to lederstillinger på Glostrup Skole og ifølge ny politisk aftale udlægges beslutningskraften til afdelingskolelederne. Afdelingsskolelederen skal udvikle og sætte rammen for skoleafdelingen.

Dette ser jeg ikke kan ske i samme tilfredsstillende form i fremtiden, da souschefen skal varetage flere roller. Dette vil ligeledes betyde, at ledelseskraften på Nordvangskolen nedsættes, hvilket er modstridende med den politiske aftale.

Der er ikke behov for endnu en ny afdelingsskoleleder på Nordvangskolen. Hver eneste gang, der er udskiftning på denne post, skal vi alle starte forfra igen. Dette skaber igen utryghed og utilfredshed for alle parter.

HVOR meget skal Nordvangskolen stå på mål for?

Det giver på ingen mening at afskedige afdelingsskolelederen, som er det bindende led på hele skoleafdelingen. Besparelsen må findes et andet sted.

Hvis Glostrup Skole og politikerne ønsker at Nordvangskolen fortsat skal være i positiv udvikling og trivsel, ønsker jeg at Glostrup Skoles administration og Forvaltningen tilbagetrækker opsigelsen af afdelingsskolelederen på afdeling Nordvang.