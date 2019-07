Døgnrapporten

Af

To 13-årige butikstyve taget

GLOSTRUP. En politipatrulje kørte lørdag den 22. juni kl. 14.45 til en anmeldelse om et butikstyveri fra elektronikforretning på Hovedvejen i Glostrup. En butiksdetektiv havde tilbageholdt to 13-årige drenge, idet de havde stjålet flere varer fra butikken. Drengene blev afhørt i butikstyveri samt forældrene blev underrettet.

Lørdag den 22. juni kl. 03.00 standsede en politipatrulje en 22-årig mandlig bilist på Paul Bergsøes Vej i Glostrup, idet han kørte i høj hastighed. Patruljen skønnede ham narko- og alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet for både spiritus- og narkokørsel, som han erkendte. Han blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem lørdag den 22. juni kl. 10.00 og tirsdag den 25. juni kl. 08.50 på Fremager i Glostrup. Et vindue var opbrudt, og en tablet var stjålet.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket søndag den 23. juni mellem kl. 03.30 og kl. 11.09 på Nørrebred i Vallensbæk. Et vindue var opbrudt, og en tablet var stjålet.Søndag den 23. juni kl. 16.36 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om mulig spirituskørsel på Roskildevej i Brøndby. Personale fra en tankstation i nærheden tilbageholdte en mand, idet han forsøgte at køre fra stedet i påvirket tilstand. Patruljen sigtede og anholdte manden for spirituskørsel samt kørte ham til Albertslund politigård til blodprøver. Manden nægtede.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri af en blå el scooter sket søndag den 23. juni mellem kl. 01.00 og kl. 11.30 på Tranehaven i Brøndby.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid varebil af mærket Mercedes Sprinter sket mellem mandag den 24. juni kl. 16.00 og tirsdag den 25. juni kl. 07.00 på Nykær i Brøndby. En rude var opbrudt, og diverse kreditkort var stjålet.En politipatrulje kørte tirsdag den 25. juni kl. 13.30 til en anmeldelse om et butikstyveri fra dagligvarebutik på Tværbækvej i Vallensbæk. Butikkens personale havde tilbageholdt en 44-årig mand, idet han havde stjålet diverse fødevarer fra butikken. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte.