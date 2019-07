Døgnrapporten

Af

31-årig mand talte i telefon og kørte uden kørekort

BRØNDBY. En politipatrulje standsede fredag den 28. juni kl. 07.20 en 31-årig mandlig bilist på Roskildevej i Brøndby, idet han kørte med sin telefon i hånden under kørsel, hvilket han blev sigtet for. Han blev ligeledes sigtet for kørsel uden førerret. Manden erkendte begge sigtelser.

Fuld billist med narko på sig

BRØNDBY. Søndag den 30. juni kl. 20.54 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om mulig spirituskørsel på Fyrredalen i Brøndby.

Ved ankomst traf patruljen en 26-årig mandlig bilist, som blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver Han nægtede spirituskørsel. Manden blev samtidig sigtet for at være i besiddelse af narko, som han erkendte.

28-årig sigtet for butikstyveri

GLOSTRUP. Lørdag den 29. juni kl. 14.03 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra en tøjbutik i Glostrup Shoppingcenter. En centervagt havde tilbageholdt en 28-årig indisk kvinde, idet hun havde stjålet tøj fra butikken. Patruljen sigtede hende for butikstyveri, som hun erkendte.

Stoppede slingrende kvinde

GLOSTRUP. En politipatrulje standsede torsdag den 27. juni kl. 21.48 en 42-årig kvindelig bilist på Nordre Ringvej, idet hun kørte usikkert og slingrende. Hun blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor hun blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Hun erkendte.

Slingrende mand mad narko

BRØNDBY. Tirsdag den 2. juli kl. 23.45 standsede en politipatrulje en 20-årig mandlig bilist på Nykær i Brøndby, idet han slingrede meget. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægtede sigtelsen. Manden blev desuden sigtet for at være i besiddelse af narko, hvilket han erkendte.

40-årig fuld og på narko

GLOSTRUP. Tirsdag den 2. juli kl. 17.58 standsede en politipatrulje en 40-årig mandlig bilist på Leddet i Glostrup.

Manden blev skønnet påvirket af alkohol og narko, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narko- og spirituskørsel. Manden blev ligeledes sigtet for at være i besiddelse af narko. Han erkendte alle sigtelser og blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver.

Lånte bil til mand uden kørekort

GLOSTRUP. En politipatrulje standsede tirsdag den 2. juli kl. 12.30 en 31-årig mandlig bilist på Gamle Landevej i Glostrup. Manden kørte uden sit kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, som han erkendte. En 35-årig kvinde blev ligeledes sigtet for ikke at overholde oplysningspligten, idet hun havde overdraget førerretten til en person uden kørekort. Hun erkendte.

For hurtigt og uden kørekort

BRØNDBY. Onsdag den 3. juli kl. 18.54 standsede en politipatrulje en 23-årig mandlig bilist, idet han kørte over den tilladte hastighedsgrænse på Holbækmotorvejen ved Brøndby. Han blev sigtet for hastighedsovertrædelse, som han erkendte i øjeblikket, samt kørsel uden førerret, som han nægtede i øjeblikket.

Uden sele og kørekort

BRØNDBY. En politipatrulje bragte onsdag den 3. juli kl. 17.15 en 39-årig kvindelig bilist til rutinemæssig standsning på Brøndbyvestervej i Brøndby. Kvinden kørte uden sikkerhedssele, hvorfor hun blev sigtet for dette, som hun erkendte. Hun blev desuden sigtet for kørsel uden førerret, idet hun ikke havde kørekort. Hun erkendte.