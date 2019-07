Døgnrapporten

Af

Tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en rød Suzuki Celerio personbil sket fredag den 5. juli mellem klokken 02.00 og klokken 09.00 på Bryggergården i Glostrup. En rude var knust, og en jakke samt diverse kontanter var stjålet.

Kørte på og med narko

VALLENSBÆK. Mandag den 8. juli kl. 01.17 standsede en politipatrulje en 29-årig mandlig bilist på Holbækmotorvejen ved Vallensbæk. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte i øjeblikket og blev ligeledes sigtet for at være i besiddelse af narko.

34-årig mand uden kørekort

BRØNDBY. En politipatrulje standsede mandag den 8. juli kl. 16.05 en 34-årig mandlig bilist på Brøndbyvester Boulevard i Brøndby Strand. Han havde fået administrativt inddraget sit kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, som han erkendte.

Tyveri fra varebil

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en Renault Traffic varebil sket mellem søndag den 7. juli kl. 20.30 og mandag den 8. juli kl. 09.30 på Kisumparken i Brøndby Strand. En dør var opbrudt, og diverse værktøj og beklædning var stjålet.

To sigtet for butikstyveri

VALLENSBÆK. En politipatrulje rykkede mandag den 8. juli kl. 19.36 ud til en anmeldelse om et butikstyveri fra fødevarebutik på Vallensbæk Stationstorv i Vallensbæk Strand. En 24-årig mand og en 23-årig kvinde var blevet tilbageholdt af en butiksdetektiv, idet de havde stjålet frugt og grøntsager fra butikken. Patruljen sigtede dem for butikstyveri, som de begge erkendte.

Fartsyndere uden kørekort

VALLENSBÆK. Der blev kørt stærkt på Vallensbæk Torvevej torsdag den 11. juli. Klokken 17.01 standsede politiet en 45-årig mandlig bilist, der kørte hurtigere end det tilladte . Han blev desuden sigtet for kørsel uden førerret, idet han ikke havde generhvervet sit kørekort. Begge forhold erkendte han. En 53-årig mand blev ligeledes sigtet for ikke at overholde oplysningspligten, fordi han havde overdraget førerretten til en person uden førerret. Han erkendte forholdet med det samme.

For stærkt uden kørekort og sele

VALLENSBÆK. Torsdag den 11. juli klokken 18.34 standsede politiet en 26-årig mandlig bilist, der kørte for hurtigere end det tilladte på Vallensbæk Torvevej. Han kørte desuden uden førerret og sikkerhedssele. Han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret og manglende brug af sele. Manden erkendte alle tre forhold. En 32-årig mand blev desuden sigtet for ikke at overholde oplysningspligten, da han havde overdraget førerretten til en person uden førerret. Han erkendte ligeledes forholdet.