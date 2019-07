Døgnrapporten

Af

To mænd havde narko på sig

BRØNDBY. Lørdag den 13. juli klokken 01.39 standsede en politipatrulje en 20-årig mandlig bilist på Brøndbyvester Boulevard i Brøndby Strand. Manden blev sigtet og anholdt for narkokørsel og for at være i besiddelse af narko. En 20-årig mandlig passager blev ligeledes sigtet for at være besiddelse af euforiserende stoffer. Begge erkendte alle forhold.

Stjal solbriller fra personbil

VALLENSBÆK. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort BMW personbil lørdag den 13. juli mellem kl. 00.30 og kl. 13.30 på Margrethevænget i Vallensbæk Strand. Her var en rude blevet knust, og tyvene var løbet med instrumentbordet et par solbriller. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunkt-

et.

Kørte narkokørsel uden kørekort

BRØNDBY. Søndag den 14. juli klokken 04.15 blev en politipatrulje sendt ud til en anmeldelse om mulig narkokørsel i Ulsøparken i Brøndby Strand. Her standsede patruljen en 27-årig mandlig bilist, som blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Han blev ligeledes sigtet for kørsel uden førerret og kørt til Albertslund politigård til blodprøver. Han nægtede narkokørsel i øjeblikket, men erkendte kørsel uden førerret.

Narkopåvirket uden førerret

BRØNDBY. Mandag den 15. juli klokken 20.40 fik politiet en anmeldelse om en mulig spirituskørsel. En patrulje standsede den mistænkte, en 46-årig mandlig bilist, som de skønnede narkopåvirket. Han blev derfor sigtet og anholdt for narkokørsel. Manden blev ligeledes sigtet for kørsel uden førerret, idet han ikke havde erhvervet kørekort. Han blev desuden sigtet for at være i besiddelse af narko og kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Manden erkendte kørsel uden førerret i øjeblikket, men nægtede narkokørsel samt at være i besiddelse af narko. En 71-årig kvinde blev desuden sigtet for ikke at overholde Oplysningspligten, idet hun lod en person køre bil uden førerret. Hun erkendte.

Stjal musikanlæg fra personbil

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort personbil af mærket Mercedes-Benz. Tyveriet er sket mellem søndag den 14. juli klokken 22.00 og mandag den 15. juli klokken 07.00 på Nederdammen i Brøndby. En rude var knust, og et musikanlæg samt en GPS var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet.

Kørte for stærkt uden kørekort

GLOSTRUP. Tirsdag den 16. juli klokken 09.34 blev en 30-årig mand standset på Østbrovej i Glostrup for at køre mere end det tilladte, ligesom han kørte med et ugyldigt kørekort. Han blev derfor også blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte begge forhold.

75-årig butikstyv

GLOSTRUP. Mandag den 15. juli klokken 19.02 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om et butikstyveri fra en dagligvarebutik på Vallensbæk Stationstorv. Butikkens personale havde tilbageholdt en 75-årig kvinde

for at stjæle fødevarer. Hun blev sigtet for butikstyveri, hvilket hun erkendte.

Indbrud i institution

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en institution på H.J. Holst Vej i Brøndby, som er begået mellem tirsdag den 16. juli klokken 16.15 og onsdag den 17. juli klokken 07.30.

Tyvene havde fået adgang gennem en dør, som de havde stjålet nøglerne til. De stak af med noget medicin. En af de mistænkte beskrives som en mand med afrikansk af udseende på omkring 25 år, 190 cm. høj, spinkel kropsbygning. Han havde skægstubbe, talte dansk med accent og var iført en rød bøllehat og mørk T-shirt. Har du set noget, vil Københavns Vestegns Politi gerne høre fra dig på telefon 4386 1448/114.

Tyveri fra varebil

GLOSTRUP. En rude var knust, og instrumentpanel samt et navigationsanlæg stjålet fra en hvid Renault Traffic på Irisvej i Glostrup onsdag den 17. juli mellem klokken 11.30 og 16.30. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet.

Stjal GPS fra personbil

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sølvgrå personbil af mærket BMW. Tyveriet er sket mellem søndag den 14. juli klokken 18.30 og onsdag den 17. juli klokken 16.15 på Gildhøj i Brøndby. Her var en rude blevet knust, og blanddt tyvekosterne var bilens navigationsanlæg. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet.

Tyveri fra BMW

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en mørkeblå BMW personbil sket mellem tirsdag den 16 .juli klokken 18.30 og onsdag den 17. juli klokken 11.45 i Kisumparken i Brøndby Strand. Bilen havde fået knust en rude, og tyvene løb med rat og speedometer. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet.