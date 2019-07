Er Glostrup Rådhus ramt af solstik?

DEBAT.

Af Freddie Rose (S) fhv. lærer ved Nordvangskolen, fhv. KB medlem og fhv. medlem af Børne- skoleudvalget

Jeg hører her ved skoleårets afslutning, at Glostrup har valgt at fyre den meget kompetente og afholdte daglige leder af Nordvangskolen, Lena Viftrup.

Kort fortalt har hun på meget kort tid skabt ro, orden og tillid på en skole, der i den sidste halve snes år har haft en omtumlet og utryg tilværelse for både elever og lærere.

Snesevis af lærere er flygtet fra skolen i lyset af konfliktskabende lovgivning og utilfredsstillende skoleledelse, men nu var der endelig ved at være harmoni og arbejdsglæde på skolen.

Smart måske at foretage dette drastiske skridt så tæt på ferien, så det næsten kunne gå ubemærket hen.

Men altså ikke helt!

Er det politikerne eller forvaltningen, der har foretaget denne meningsløse handling?

Hvem det end er, skulle de skamme sig.