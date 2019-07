Fed sommerfest

Biblioteket og omgivelserne summede af liv til sommerfesten. Foto: Birgitte Klæbel

GLOSTRUP. Der var masser af mennesker på biblioteket lørdag i forrige uge, da en stor piratfest skød sommerens børneaktiviteter i gang

Af Jesper Ernst Henriksen

Splitte mine bramsejl. På plænen bagved biblioteket bliver man mødt af pirater fra GAP (Glostrup Albertslund Produktionshøjskole), der forvandler dig til en sørøver med sminke og bandana. Der er fyldt med udendørsaktiviteter og børn leger på kryds og tværs med sværd, talstafet og bogstavslabyrint.

Familier i Glostrup strømmede til biblioteket lørdag den 22. juni, så dørtælleren glødede og talte omkring 1.000 flere besøgende end på en almindelig lørdag. Det er et rekordhøjt antal i forhold til de forrige år.

I børnebiblioteket blev der undersøgt farlige ting med kunstnergruppen Liveart.dk og deres interaktive performance ’50 farlige ting som alle børn bør prøve’. De fandt blandt andet ud af hvad der sker, når man løfter låget på popcorn, slikker på et 9v batteri og to modige børn blev limet sammen med superlim, som ville holde i op til to timer.

Glostrup Musikskole afsluttede dagen ved at holde en storslået og stemningsfuld koncert, hvor eleverne fortalte om deres instrumenter og spillede for fuld udblæsning til et stort publikum.

Solen stod højt på himmelsen og det summede af liv med glade gæster mens der blev delt friskpoppede popcorn og saftevand ud.

Flere aktiviteter

I løbet af sommerferien kan børn deltage i bogstavsskattejagt hvor de kan gå på opdagelse i børnebiblioteket og finde flaskepost og vinde flotte præmier. De kan også tilmelde sig læsekonkurrencen ’Sommerbogen’ og få en gevinst når de har anmeldt tre bøger. Det hele er selvfølgelig helt gratis.