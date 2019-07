Flammen tilbyder vegansk steg

En vegansk steg er kommet på menuen på Flammen i Glostrup. Foto: Flammen

GLOSTRUP. Restaurant Flammen i Glostrup er mest kendt for kød, men de går faktisk forrest og tilbyder et vegansk alternativ

Af Josephine Egstrup

En af de restauranter, der har taget de plantebaserede muligheder til sig, er Restaurant Flammen i Glostrup. De har for nyligt fået en vegansk steg i deres kødbuffet. Den administrerende direktør for Restaurant Flammen, Piet Klein, fortæller om idéerne bag plantebaserede muligheder på menuen.

– Det har altid været vigtigt for os at tilbyde noget til enhver smag samt at have et udvalg der gør, at hele familien eller selskabet kan blive dejligt mætte uden, at det koster en bondegård. Ligeledes ønsker vi at følge med i tendenserne og vores gæsters ønsker om et bredt udvalg, hvorfor vi blandt andet har fået kulmule, lækre færdigblandede salater samt veganer stegen, skriver Piet Klein.

Overvejer skiltning

Det er vigtigt og nemmere for mange veganere, at det skiltes hvorvidt retterne er veganske, og derfor kan spises af både veganere og vegetarer, eller om retten er vegetarisk, så den derfor kun kan spises af vegetarer. Det er ikke noget, Flammen gør lige nu, men de overvejer det.

– Veganer stegen er helt plantebaseret og indeholder ikke nogen animalske produkter. Vores udskærer i grillen fortæller og forklarer vores gæster om vores udvalg, da vi ønsker at have den personlige og nærværende kommunikation med vores gæster. 70% af vores buffet er i dag vegetar-venligt. Vi har altid vores store salatbar, færdigblandede salater, brød og ligeledes er store dele af vores varme tilbehør vegetar venligt. Om det er vegansk eller vegetarisk er ikke noget vi skilter med i dag, men det er helt bestemt et forslag, vi vil tage med videre. Vi har naturligvis en tilgængelig allergi liste i buffet området, hvor blandt andet mælk og æg fremgår, skriver Piet Klein.